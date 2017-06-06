Роботы будут тушить пожары в Псковской области

В Москве и Санкт-Петербурге при тушении возгораний уже используются робототехнические средства. Псковские пожарные рассчитывают, что скоро и в их арсенале появятся такие приспособления, рассказал заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях – начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Управления МЧС по Псковской области Станислав Самойленко.



– Те, которых я видел, – это небольшой робот на гусеничном ходу, к которому подключается рукав. Его используют для помещений, куда трудно попасть, – отметил он.