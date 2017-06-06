НКО региона готовятся подавать заявки на конкурс грантов

Более 50 представителей социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) Псковской области приняли участие в семинаре по подготовке заявок на конкурс грантов. На семинаре рассматривались основные условия участия в трех конкурсах СО НКО. Это конкурс социально ориентированных проектов на территории Псковской области, конкурс работ, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ, а также конкурс проектов по организации деятельности регионального информационно-ресурсного центра СО НКО. Кроме того, обсуждались основные вопросы, возникающие у СО НКО, желающих подать заявку на конкурс.