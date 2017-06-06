Очередная волна отключений горячей воды ожидает псковичей (ГРАФИК)

№ Наименование тепловых сетей,

центральных тепловых пунктов Время остановки Начало Окончание Тепловые сети Район «Запсковье» 1 От котельной №9 «СВПУ» ул.Инженерная,3 19.06.17 03.07.17 2 От котельной №23 ул. Волкова, 3 19.06.17 03.07.17 3 От котельной №22 ул. Первомайская, 43 19.06.17 03.07.17 4 От котельной №19 ул. Л. Поземского, 63 19.06.17 03.07.17 5 От котельной №10 «Тиконд» ул. Ижорского бат.24 05.06.17 19.06.17 6 От котельной №26 ул. Л. Поземского, 124 05.06.17 19.06.17 7 От котельной ГППО «Псковпассажиравтотранс» ул. Л. Поземского, д. 121 Окончание отопительного сезона Начало отопительного сезона Район «Завеличье» 8 От котельной №1 «Районная» Гаражный пр.12;

кот. №20 Гаражный пр.5 07.08.17 21.08.17 9 От котельной №2 «Плодоово» щул.Я.Райниса.53 03.07.17 17.07.17 10 От котельной №18 ул. Маргелова, 2км 07.08.17 21.08.17 11 От котельной №17 ул. Коммунальная, 22б 26.06.17 10.07.17 12 От котельной №3 Рижский пр-т., 43а 26.06.17 10.07.17 13 От котельной №14 «Горбольница» 1. ул.Коммунальная,22б 2. 15.05.17 19.05.17 11.09.17 15.09.17 14 От котельной №12 ул. Конная, 8а 24.07.17 07.08.17 15 От котельной №13 ул. Народная, 33 24.07.17 07.08.17 16 От котельной №5 ул. Чехова, 4а 24.07.17 07.08.17 17 От котельной №11 Военный городок «Кресты»,129а 15.05.17 29.05.17 18 От котельной №7 «Школа-интернат» ул. Сов. армии,54 19.06.17 03.07.17 19 От котельной №8 «Псковкирпич» Боровая,26а 03.07.17 17.07.17 20 От котельной №15 «Дорпрогресс» Ленинградское шоссе,11б 05.06.17 19.06.17 21 От котельной №16 «ПРБ» ул. Ленинградское ш.,65 12.06.17 26.06.17 22 От котельной ул. М. Горького, 21а 26.06.17 10.07.17 23 От котельной №21 «Лесхоз» Экипажа Гудина,2 Окончание отопительного сезона Начало отопительного сезона 24 От котельной №25 Рижский пр.,5а (крышная) 29.05.17 05.06.17 25 От котельной №4 «Школа №16» Ленинградское шоссе, 49 Окончание отопительного сезона Начало отопительного сезона 26 От котельной №6 «Школа №13» ул. Пригородная, 9 Окончание отопительного сезона Начало отопительного сезона 27 От котельной №27 «Элтерм» ул. Солнечная, 14 22.05.17 05.06.17 28 От котельной № 3, Кислякова, 3а 10.07.17 23.07.17 ЦТП От котельной №1 «Районная», кот. №20 1 ЦТП 1-1 Коммунальная, 59а 07.08.17 21.08.17 2 ЦТП 1-2 Кузбасской див., 30а 07.08.17 21.08.17 3 ЦТП 1-3 Коммунальная, 67 07.08.17 21.08.17 4 ЦТП 1-4 Коммунальная, 77 07.08.17 21.08.17 5 ЦТП 1-5 Коммунальная, 48 07.08.17 21.08.17 6 ЦТП 1-6 Юбилейная, 62 07.08.17 21.08.17 7 ЦТП 1-7 Западная, 3 07.08.17 21.08.17 8 ЦТП 1-8 Юбилейная, 71б 07.08.17 21.08.17 9 ЦТП 1-9 Юбилейная, 89 07.08.17 21.08.17 10 ЦТП 1-10 Западная, 8 07.08.17 21.08.17 11 ЦТП 1-11 Рижский пр-т., 69 07.08.17 21.08.17 12 ЦТП 1-12 Западная, 4 07.08.17 21.08.17 13 ЦТП 1-13 Рокоссовского, 10 07.08.17 21.08.17 14 ЦТП 1-14 Юбилейная, 87а 07.08.17 21.08.17 15 ЦТП 1-15 Байкова, 4 07.08.17 21.08.17 16 ЦТП 1-19 Юбилейная, 34 07.08.17 21.08.17 17 ЦТП 2-2 Рижский пр-т., 49 07.08.17 21.08.17 От котельной №18 «Маргелова» 18 ЦТП 2-17 Космическая, 6а 07.08.17 21.08.17 От котельной №12 «Конная, 8а» 19 ЦТП 2-4 М. Горького, 57 24.07.17 07.08.17 20 ЦТП 2-8 Р. Люксембург, 5 24.07.17 07.08.17 21 ЦТП 2-9 Р. Люксембург, 12 24.07.17 07.08.17 22 ЦТП 2-10 Петровская, 49 24.07.17 07.08.17 23 ЦТП 2-11-И М. Горького, 35 24.07.17 07.08.17 24 ЦТП 2-12 Конная, 6 24.07.17 07.08.17 25 ЦТП 2-13 Красноармейская, 1а 24.07.17 07.08.17 26 ЦТП 2-19-И Лагерная, 3 24.07.17 07.08.17 27 ЦТП 2-20 Малясова, 2 24.07.17 07.08.17 28 ЦТП 2-21 Красноармейская, 26 24.07.17 07.08.17 От котельной №3 «Рижский пр-т., 43а» 29 ЦТП 1-16 Коммунальная, 25 26.06.17 10.07.17 30 ЦТП 2-1 Рижский пр-т., 29/31 26.06.17 10.07.17 От котельной №5 «Чехова, 4а» 31 ЦТП 2-14 Госпитальная, 15 24.07.17 07.08.17 32 ЦТП 2-15 Госпитальная, 17 24.07.17 07.08.17 От котельной №13 «Народная, 33» 33 ЦТП 2-16 Рижский пр-т., 68 24.07.17 07.08.17 34 ЦТП 2-3 Юбилейная, 65 24.07.17 07.08.17 35 ЦТП 2-5 Рижский пр-т., 22 24.07.17 07.08.17 36 ЦТП 2-6 Народная, 18 24.07.17 07.08.17 37 ЦТП 2-7 Народная, 53 24.07.17 07.08.17 От котельной №10 «Тиконд» 38 ЦТП 1-17 Алехина, 1 05.06.17 19.06.17 39 ЦТП 1-18 Алехина, 24 05.06.17 19.06.17 40 ЦТП 1-20 Ижорского бат., 6б 05.06.17 19.06.17 От котельной №2 «Плодоовощ» 41 ЦТП 2-18 Я. Райниса, 48 03.07.17 17.07.17 От котельной №23 «Волкова, 3» 42 ЦТП 3-16 Школьная, 7 19.06.17 03.07.17 43 ЦТП 3-27-И Школьная, 2 19.06.17 03.07.17 44 ЦТП 3-28-И Волкова, 3 19.06.17 03.07.17 От котельной №7 «Школа-интернат» 45 ЦТП 4-5 ул. Советской Армии, 54 19.06.17 03.07.17 46 ЦТП 4-19-И ул. Советской Армии, 49 19.06.17 03.07.17 От котельной №9 «СВПУ» 47 ЦТП 3-1 Инженерная, 8 19.06.17 03.07.17 48 ЦТП 3-2 Инженерная, 9а 19.06.17 03.07.17 49 ЦТП 3-3 Инженерная, 13 19.06.17 03.07.17 50 ЦТП 3-4 Инженерная, 21 19.06.17 03.07.17 51 ЦТП 3-5 Инженерная, 25 19.06.17 03.07.17 52 ЦТП 3-6 Инженерная, 62 19.06.17 03.07.17 53 ЦТП 3-7 Инженерная, 90 19.06.17 03.07.17 54 ЦТП 3-8 Алтаева, 9 19.06.17 03.07.17 55 ЦТП 3-9 Новосёлов, 17 19.06.17 03.07.17 56 ЦТП 3-10 Новосёлов, 32 19.06.17 03.07.17 57 ЦТП 3-11 Звёздная, 7 19.06.17 03.07.17 58 ЦТП 3-12 Звёздная, 11 19.06.17 03.07.17 59 ЦТП 3-13 Труда, 53 19.06.17 03.07.17 60 ЦТП 3-14 Труда, 55 19.06.17 03.07.17 61 ЦТП 3-15 Энтузиастов, 9 19.06.17 03.07.17 62 ЦТП 3-17 Инженерная, 16 19.06.17 03.07.17 63 ЦТП 3- 18 Гдовская, 6 19.06.17 03.07.17 64 ЦТП 3-19 Труда, 24 19.06.17 03.07.17 65 ЦТП 3-20 Труда, 28 19.06.17 03.07.17 66 ЦТП 3-21-И Текстильная, 18 19.06.17 03.07.17 67 ЦТП 3-22-И Алтаева, 2 19.06.17 03.07.17 68 ЦТП 3-23-И Инженерная, 70 19.06.17 03.07.17 69 ЦТП 3-24-И Сиреневый бул., 5 19.06.17 03.07.17 70 ЦТП 3-25 Алтаева, 6 19.06.17 03.07.17 71 ЦТП 4-1 Бастионная, 13 19.06.17 03.07.17 72 ЦТП 4-2 Бастионная, 17 19.06.17 03.07.17 73 ЦТП 4-3 Советская, 55 19.06.17 03.07.17 74 ЦТП 4-4 Октябрьский, 23 19.06.17 03.07.17 75 ЦТП 4-6 Стахановская, 8 19.06.17 03.07.17 76 ЦТП 4-7 Кузнецкая, 23 19.06.17 03.07.17 77 ЦТП 4-8 Гагарина, 5а 19.06.17 03.07.17 78 ЦТП 4-10 Советская, 42а 19.06.17 03.07.17 79 ЦТП 4-11 Гражданская, 2а 19.06.17 03.07.17 80 ЦТП 4-12 Л. Толстого, 42 19.06.17 03.07.17 81 ЦТП 4-13 Ленина, 15 19.06.17 03.07.17 82 ЦТП 4-14 Плехановский, 67 19.06.17 03.07.17 83 ЦТП 4-15-И Некрасова, 45 19.06.17 03.07.17 84 ЦТП 4-16-И Новгородская, 8а 19.06.17 03.07.17 85 ЦТП 4-17 Н. Васильева, 75б 19.06.17 03.07.17 86 ЦТП 4-18 Новгородская, 28 19.06.17 03.07.17 87 ЦТП 4-20-И Н. Васильева, 83а 19.06.17 03.07.17 88 ЦТП 4-21-И Свердлова, 40 19.06.17 03.07.17 89 ЦТП 4-22-И Свердлова, 56 19.06.17 03.07.17 90 ЦТП 4-23 Плехановский, 75 19.06.17 03.07.17 91 ЦТП 4-27-И Заводская, 4 19.06.17 03.07.17 92 ЦТП 4-28-И Свердлова, 46 19.06.17 03.07.17 От котельной «Элтерм» 93 ЦТП 4-9 Поселочная, 15 22.05.17 05.06.17 От котельной №15 «Дорпрогресс» 94 ЦТП 4-24-И Ленинградское ш., 24 05.06.17 19.06.17 95 ЦТП 4-25-И Лесная, 11 05.06.17 19.06.17 96 ЦТП 4-26-И Харченко, 31 05.06.17 19.06.17 От котельной ул. М. Горького, 21а 97 ЦТП Киселева, 11 26.06.17 10.07.17 От котельной №22 «Первомайская, 43» 98 ЦТП 3-26 Первомайская, 43 19.06.17 03.07.17

В понедельник, 5 июня, в Пскове начались плановые отключения горячей воды. Без воды на 2 недели, до 19 июня, остались дома в Овсище, на улицах Леона Поземского и Ижорского батальона. Ежегодный ремонт котельных проводится в рамках комплекса технических мероприятий, направленных на поддержание исправного состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.