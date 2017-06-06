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Очередная волна отключений горячей воды ожидает псковичей (ГРАФИК)

06 Июня 2017 - 09:36
Главная → Хроника дня
В понедельник, 5 июня, в Пскове начались плановые отключения горячей воды. Без воды на 2 недели, до 19 июня, остались дома в Овсище, на улицах Леона Поземского и Ижорского батальона. Ежегодный ремонт котельных проводится в рамках комплекса технических мероприятий, направленных на поддержание исправного состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.
 
№  Наименование тепловых сетей,
центральных тепловых пунктов		 Время остановки
Начало Окончание
  Тепловые сети    
  Район «Запсковье»    
1 От котельной №9 «СВПУ» ул.Инженерная,3 19.06.17 03.07.17
2 От котельной №23 ул. Волкова, 3 19.06.17 03.07.17
3 От котельной №22 ул. Первомайская, 43 19.06.17 03.07.17
4 От котельной №19 ул. Л. Поземского, 63 19.06.17 03.07.17
5 От котельной №10 «Тиконд» ул. Ижорского бат.24 05.06.17 19.06.17
6 От котельной №26 ул. Л. Поземского, 124 05.06.17 19.06.17
7 От котельной ГППО «Псковпассажиравтотранс» ул. Л. Поземского, д. 121 Окончание отопительного сезона Начало отопительного сезона
  Район «Завеличье»    
8 От котельной №1 «Районная» Гаражный пр.12;
кот. №20 Гаражный пр.5		 07.08.17 21.08.17
9 От котельной №2 «Плодоово» щул.Я.Райниса.53 03.07.17 17.07.17
10 От котельной №18 ул. Маргелова, 2км 07.08.17 21.08.17
11 От котельной №17 ул. Коммунальная, 22б 26.06.17 10.07.17
12 От котельной №3 Рижский пр-т., 43а 26.06.17 10.07.17
13 От котельной №14 «Горбольница» 1. ул.Коммунальная,22б 2. 15.05.17 19.05.17
11.09.17 15.09.17
14 От котельной №12 ул. Конная, 8а 24.07.17 07.08.17
15 От котельной №13 ул. Народная, 33 24.07.17 07.08.17
16 От котельной №5 ул. Чехова, 4а 24.07.17 07.08.17
17 От котельной №11 Военный городок «Кресты»,129а 15.05.17 29.05.17
18 От котельной №7 «Школа-интернат» ул. Сов. армии,54 19.06.17 03.07.17
19 От котельной №8 «Псковкирпич» Боровая,26а 03.07.17 17.07.17
20 От котельной №15 «Дорпрогресс» Ленинградское шоссе,11б 05.06.17 19.06.17
21 От котельной №16 «ПРБ» ул. Ленинградское ш.,65 12.06.17 26.06.17
22 От котельной ул. М. Горького, 21а 26.06.17 10.07.17
23 От котельной №21 «Лесхоз» Экипажа Гудина,2 Окончание отопительного сезона Начало отопительного сезона
24 От котельной №25 Рижский пр.,5а (крышная) 29.05.17 05.06.17
25 От котельной №4 «Школа №16» Ленинградское шоссе, 49 Окончание отопительного сезона Начало отопительного сезона
26 От котельной №6 «Школа №13» ул. Пригородная, 9 Окончание отопительного сезона Начало отопительного сезона
27 От котельной №27 «Элтерм» ул. Солнечная, 14 22.05.17 05.06.17
28 От котельной № 3, Кислякова, 3а 10.07.17 23.07.17
  ЦТП    
  От котельной №1 «Районная», кот. №20    
1 ЦТП 1-1 Коммунальная, 59а 07.08.17 21.08.17
2 ЦТП 1-2 Кузбасской див., 30а 07.08.17 21.08.17
3 ЦТП 1-3 Коммунальная, 67 07.08.17 21.08.17
4 ЦТП 1-4 Коммунальная, 77 07.08.17 21.08.17
5 ЦТП 1-5 Коммунальная, 48 07.08.17 21.08.17
6 ЦТП 1-6 Юбилейная, 62 07.08.17 21.08.17
7 ЦТП 1-7 Западная, 3 07.08.17 21.08.17
8 ЦТП 1-8 Юбилейная, 71б 07.08.17 21.08.17
9 ЦТП 1-9 Юбилейная, 89 07.08.17 21.08.17
10 ЦТП 1-10 Западная, 8 07.08.17 21.08.17
11 ЦТП 1-11 Рижский пр-т., 69 07.08.17 21.08.17
12 ЦТП 1-12 Западная, 4 07.08.17 21.08.17
13 ЦТП 1-13 Рокоссовского, 10 07.08.17 21.08.17
14 ЦТП 1-14 Юбилейная, 87а 07.08.17 21.08.17
15 ЦТП 1-15 Байкова, 4 07.08.17 21.08.17
16 ЦТП 1-19 Юбилейная, 34 07.08.17 21.08.17
17 ЦТП 2-2 Рижский пр-т., 49 07.08.17 21.08.17
  От котельной №18 «Маргелова»    
18 ЦТП 2-17 Космическая, 6а 07.08.17 21.08.17
  От котельной №12 «Конная, 8а»    
19 ЦТП 2-4 М. Горького, 57 24.07.17 07.08.17
20 ЦТП 2-8 Р. Люксембург, 5 24.07.17 07.08.17
21 ЦТП 2-9 Р. Люксембург, 12 24.07.17 07.08.17
22 ЦТП 2-10 Петровская, 49 24.07.17 07.08.17
23 ЦТП 2-11-И М. Горького, 35 24.07.17 07.08.17
24 ЦТП 2-12 Конная, 6 24.07.17 07.08.17
25 ЦТП 2-13 Красноармейская, 1а 24.07.17 07.08.17
26 ЦТП 2-19-И Лагерная, 3 24.07.17 07.08.17
27 ЦТП 2-20 Малясова, 2 24.07.17 07.08.17
28 ЦТП 2-21 Красноармейская, 26 24.07.17 07.08.17
  От котельной №3 «Рижский пр-т., 43а»    
29 ЦТП 1-16 Коммунальная, 25 26.06.17 10.07.17
30 ЦТП 2-1 Рижский пр-т., 29/31 26.06.17 10.07.17
  От котельной №5 «Чехова, 4а»    
31 ЦТП 2-14 Госпитальная, 15 24.07.17 07.08.17
32 ЦТП 2-15 Госпитальная, 17 24.07.17 07.08.17
  От котельной №13 «Народная, 33»    
33 ЦТП 2-16 Рижский пр-т., 68 24.07.17 07.08.17
34 ЦТП 2-3 Юбилейная, 65 24.07.17 07.08.17
35 ЦТП 2-5 Рижский пр-т., 22 24.07.17 07.08.17
36 ЦТП 2-6 Народная, 18 24.07.17 07.08.17
37 ЦТП 2-7 Народная, 53 24.07.17 07.08.17
  От котельной №10 «Тиконд»    
38 ЦТП 1-17 Алехина, 1 05.06.17 19.06.17
39 ЦТП 1-18 Алехина, 24 05.06.17 19.06.17
40 ЦТП 1-20 Ижорского бат., 6б 05.06.17 19.06.17
  От котельной №2 «Плодоовощ»    
41 ЦТП 2-18 Я. Райниса, 48 03.07.17 17.07.17
  От котельной №23 «Волкова, 3»    
42 ЦТП 3-16 Школьная, 7 19.06.17 03.07.17
43 ЦТП 3-27-И Школьная, 2 19.06.17 03.07.17
44 ЦТП 3-28-И Волкова, 3 19.06.17 03.07.17
  От котельной №7 «Школа-интернат»    
45 ЦТП 4-5 ул. Советской Армии, 54 19.06.17 03.07.17
46 ЦТП 4-19-И ул. Советской Армии, 49 19.06.17 03.07.17
  От котельной №9 «СВПУ»    
47 ЦТП 3-1 Инженерная, 8 19.06.17 03.07.17
48 ЦТП 3-2 Инженерная, 9а 19.06.17 03.07.17
49 ЦТП 3-3 Инженерная, 13 19.06.17 03.07.17
50 ЦТП 3-4 Инженерная, 21 19.06.17 03.07.17
51 ЦТП 3-5 Инженерная, 25 19.06.17 03.07.17
52 ЦТП 3-6 Инженерная, 62 19.06.17 03.07.17
53 ЦТП 3-7 Инженерная, 90 19.06.17 03.07.17
54 ЦТП 3-8 Алтаева, 9 19.06.17 03.07.17
55 ЦТП 3-9 Новосёлов, 17 19.06.17 03.07.17
56 ЦТП 3-10 Новосёлов, 32 19.06.17 03.07.17
57 ЦТП 3-11 Звёздная, 7 19.06.17 03.07.17
58 ЦТП 3-12 Звёздная, 11 19.06.17 03.07.17
59 ЦТП 3-13 Труда, 53 19.06.17 03.07.17
60 ЦТП 3-14 Труда, 55 19.06.17 03.07.17
61 ЦТП 3-15 Энтузиастов, 9 19.06.17 03.07.17
62 ЦТП 3-17 Инженерная, 16 19.06.17 03.07.17
63 ЦТП 3- 18 Гдовская, 6 19.06.17 03.07.17
64 ЦТП 3-19 Труда, 24 19.06.17 03.07.17
65 ЦТП 3-20 Труда, 28 19.06.17 03.07.17
66 ЦТП 3-21-И Текстильная, 18 19.06.17 03.07.17
67 ЦТП 3-22-И Алтаева, 2 19.06.17 03.07.17
68 ЦТП 3-23-И Инженерная, 70 19.06.17 03.07.17
69 ЦТП 3-24-И Сиреневый бул., 5 19.06.17 03.07.17
70 ЦТП 3-25 Алтаева, 6 19.06.17 03.07.17
71 ЦТП 4-1 Бастионная, 13 19.06.17 03.07.17
72 ЦТП 4-2 Бастионная, 17 19.06.17 03.07.17
73 ЦТП 4-3 Советская, 55 19.06.17 03.07.17
74 ЦТП 4-4 Октябрьский, 23 19.06.17 03.07.17
75 ЦТП 4-6 Стахановская, 8 19.06.17 03.07.17
76 ЦТП 4-7 Кузнецкая, 23 19.06.17 03.07.17
77 ЦТП 4-8 Гагарина, 5а 19.06.17 03.07.17
78 ЦТП 4-10 Советская, 42а 19.06.17 03.07.17
79 ЦТП 4-11 Гражданская, 2а 19.06.17 03.07.17
80 ЦТП 4-12 Л. Толстого, 42 19.06.17 03.07.17
81 ЦТП 4-13 Ленина, 15 19.06.17 03.07.17
82 ЦТП 4-14 Плехановский, 67 19.06.17 03.07.17
83 ЦТП 4-15-И Некрасова, 45 19.06.17 03.07.17
84 ЦТП 4-16-И Новгородская, 8а 19.06.17 03.07.17
85 ЦТП 4-17 Н. Васильева, 75б 19.06.17 03.07.17
86 ЦТП 4-18 Новгородская, 28 19.06.17 03.07.17
87 ЦТП 4-20-И Н. Васильева, 83а 19.06.17 03.07.17
88 ЦТП 4-21-И Свердлова, 40 19.06.17 03.07.17
89 ЦТП 4-22-И Свердлова, 56 19.06.17 03.07.17
90 ЦТП 4-23 Плехановский, 75 19.06.17 03.07.17
91 ЦТП 4-27-И Заводская, 4 19.06.17 03.07.17
92 ЦТП 4-28-И Свердлова, 46 19.06.17 03.07.17
  От котельной «Элтерм»    
93 ЦТП 4-9 Поселочная, 15 22.05.17 05.06.17
  От котельной №15 «Дорпрогресс»    
94 ЦТП 4-24-И Ленинградское ш., 24 05.06.17 19.06.17
95 ЦТП 4-25-И Лесная, 11 05.06.17 19.06.17
96 ЦТП 4-26-И Харченко, 31 05.06.17 19.06.17
  От котельной ул. М. Горького, 21а    
97 ЦТП Киселева, 11 26.06.17 10.07.17
  От котельной №22 «Первомайская, 43»    
98 ЦТП 3-26 Первомайская, 43 19.06.17 03.07.17
 
 
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