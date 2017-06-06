6 Июня 2017
|Псков
|+22 .. +24 °C
|Великие Луки
|+24 .. +26 °C
64.915 0.369
69.498 0.2596
Строить церковь под Бежаницами помогут местные жители
06 Июня 2017 - 10:44Главная → Хроника дня
В деревне Махново рядом с местным кладбищем начинается строительство церкви, сообщает газета «Сельская новь». Инициатором благого дела выступил владелец местного сельхозпредприятия ООО «Озерное». Будущая церковь обрела имя – иконы Божией Матери «Призри на смирение». Она является одним из самых красивых христианских чудотворных изображений и имеет псковское происхождение. Времени на строительство Махновской церкви отводится немного, хотя она будет вполне солидной – кирпичной, высотой около двадцати метров. Похожей в районе нет. Сооружать объект будут местные и псковские строители.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
06 Июня 2017
- «Лучшее поселение Псковской области» назовут этим летом12:12
- Роботы будут тушить пожары в Псковской области11:57
- НКО региона готовятся подавать заявки на конкурс грантов11:08
- Пять медалей привезли из Петербурга псковские кудоисты10:56
- Строить церковь под Бежаницами помогут местные жители10:44
- Обнародован список дворов, которые благоустроят в Великих Луках10:37
- В Новоселье поселились лебеди, которые не боятся ни людей, ни техники10:28
- Туристы выбирают Псков для семейного отдыха09:57
- Андрей Турчак выступит с докладом об итогах работы09:55
- Очередная волна отключений горячей воды ожидает псковичей (ГРАФИК)09:36
- Воду в Пскове забраковали для купания09:22
- Парусные гонки стартуют на Псковском озере 10 июня (ПРОГРАММА)05.06, 16:20
- В псковском Доме Советов завершается монтаж подъёмной платформы05.06, 14:58
- Псковская область остаётся лидером по приросту производства свинины05.06, 13:08
- ЕГЭ по обществознанию будут контролировать студенты ПсковГУ05.06, 10:10
- Новая экскурсия расскажет псковичам о семейных ценностях05.06, 10:06
- Через месяц в Овсище появится автобусная остановка05.06, 10:04
- Полицейские: возрастает опасность заражения компьютеров04.06, 10:10
- Сегодня днем обещают до + 1604.06, 08:55
- Ночью в Островском районе загорелся магазин04.06, 08:45
Лидеры обсуждений
- Псковский гектар вместо дальневосточного
- Родители против закрытия девятилетки в Порховском районе
- Как наказать соседа-собаковода
- Заборовскую школу все-таки закроют
- Модная революция. Перезагрузка: Вдохнуть жизнь
- Кто пишет такие законы
- Псковичка: Слезы душу выжигают от беспомощности
- Александр Питиримов: Изобретать колесо не будем
- Спасибо Цецерскому
- Как попасть в новую школу жителям улиц Венской и Балтийской
Фото
Сурганова и Дельфин выступили в Пушкинских ГорахНа улице Пушкина прозвучали стихи великого русского писателя3 июня по Пскову прошёл «Семейный марш»Звезда «Бригады» отрепетировал в Пскове «Евгения Онегина»Весь фото архив
Видео
Чем запомнится 51-й Пушкинский праздник поэзииВидеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяемКаково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?Весь видео архив