Строить церковь под Бежаницами помогут местные жители

В деревне Махново рядом с местным кладбищем начинается строительство церкви, сообщает газета «Сельская новь». Инициатором благого дела выступил владелец местного сельхозпредприятия ООО «Озерное». Будущая церковь обрела имя – иконы Божией Матери «Призри на смирение». Она является одним из самых красивых христианских чудотворных изображений и имеет псковское происхождение. Времени на строительство Махновской церкви отводится немного, хотя она будет вполне солидной – кирпичной, высотой около двадцати метров. Похожей в районе нет. Сооружать объект будут местные и псковские строители.

