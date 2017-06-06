В Новоселье поселились лебеди, которые не боятся ни людей, ни техники

В центре села Новоселье в Почтовском пруду поселилась пара лебедей, сообщает районная газета «Струги». Этим красивейшим птицам нипочем был шум железной и автомобильной дорог, между которыми располагается водоем. Они совершенно не боялись людей и с удовольствием принимали от них корм. Снимки прекрасной пары быстро распространились в соцсетях. Люди надеются, что гордые птицы станут постоянными жильцами и настоящей достопримечательностью Новоселья.

