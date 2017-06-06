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Туристы выбирают Псков для семейного отдыха

06 Июня 2017 - 09:57
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Псков входит в первую десятку городов для летних путешествий с детьми. Топ-10 городов России, самых популярных для поездок с детьми летом, также составляют Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Самара, Ярославль, Владимир, Калининград и Кострома. Рейтинг основан на результатах анализа данных систем онлайн-бронирования отелей на летний сезон. В Псковскую область летние поездки с детьми бронируют в среднем на 2,5 дня и потратят на проживание 2,8 тысячи рублей в сутки.
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