Туристы выбирают Псков для семейного отдыха

Псков входит в первую десятку городов для летних путешествий с детьми. Топ-10 городов России, самых популярных для поездок с детьми летом, также составляют Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Самара, Ярославль, Владимир, Калининград и Кострома. Рейтинг основан на результатах анализа данных систем онлайн-бронирования отелей на летний сезон. В Псковскую область летние поездки с детьми бронируют в среднем на 2,5 дня и потратят на проживание 2,8 тысячи рублей в сутки.