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Воду в Пскове забраковали для купания

06 Июня 2017 - 09:22
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В Пскове на городском пляже вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Несоответствие выявлено в трех пробах, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

До начала купального сезона специалисты провели отборы проб воды и песка на соответствие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям. Всего в мае исследованы 18 проб песка и 26 проб воды на микробиологические и химические показатели. Пробы песка соответствуют гигиеническим нормативам.

В ведомстве напомнили, что в воде открытых водоемов запрещается мыть фрукты, овощи, посуду, полоскать рот. Вода открытых водоемов не пригодна для питьевых целей. В воде, где отмечается несоответствие санитарным правилам по микробиологическим показателям, купаться не рекомендуется.
 

Справка

В Псковской области зарегистрированы два муниципальных пляжа: в Пскове и Великих Луках; 28 загородных оздоровительных лагерей для детей, в 14 из них есть места для купания, и 6 зон отдыха в пансионатах, загородных отелях. Также мониторинговый контроль проводится в местах массового купания на озерах и реках области (29 контрольных точек).

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