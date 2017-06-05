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В псковском Доме Советов завершается монтаж подъёмной платформы

05 Июня 2017 - 14:58
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Здание Дома Советов становится более доступным для маломобильных граждан. В правом крыле бывшего кадетского корпуса завершается монтаж подъёмной платформы – 5 июня в тестовом режиме её опробовала депутат областного Собрания Марина Борисенкова.


Раньше парламентарию приходилось пользоваться для подъёма на второй и третий этажи здания специальным ступенькоходом – такое мобильное устройство позволяет преодолевать лестничные пролёты в сопровождении помощника. Теперь в областное Собрание маломобильные граждане смогут попасть самостоятельно.

Помимо подъёмной платформы в крыле регионального парламента есть и другие новшества. На первом этаже заканчивается ремонт санузла для лиц с ограниченными физическими возможностями, а в Актовом зале, где с 2002 года проходят сессии областного Собрания, демонтирована сцена, преграждавшая вход в помещение с правой лестницы.


Решение об установке подъёмного устройство и о создании самых необходимых условий для пребывания и перемещения лиц с ограниченными возможностями было принято в областном Собрании сразу после выборов в 2016 году, когда мандат депутата получила председатель Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова. Добавим, что в правом крыле Дома Советов помимо областного Собрания располагаются Главное государственное управление социальной защиты населения и Государственный комитет по здравоохранению и фармации. Среди посетителей этих ведомств также есть маломобильные граждане.


Монтаж подъёмной платформы ещё продолжается. По словам подрядчика, работы завершатся в ближайшие дни. «Шахта» устройства будет зашита панелями, перемещение станет полностью безопасным.
 

Справка

Дом Советов – памятник гражданской архитектуры. Двухэтажное каменное здание было построено в 1784-1786 годах, неоднократно подвергалось перестройкам. В 1854-1859 гг. был достроен третий этаж и боковые флигели.
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