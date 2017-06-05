ЕГЭ по обществознанию будут контролировать студенты ПсковГУ

5 июня выпускники Пскова сдают экзамен по выбору – обществознание. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.



На участие в экзамене поступило 685 заявок. Экзамен проходит в пяти базовых школах города - № 4, 20, 23, 24, Гуманитарном лицее, по 100 - 140 человек в каждой школе. Контролируют ход экзамена общественные наблюдатели - студенты ПсковГУ и родители, ведётся онлайн-трансляция.



Следующий экзамен состоится 7 июня по физике.