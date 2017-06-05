Новая экскурсия расскажет псковичам о семейных ценностях

9 июня Молодёжный центр Пскова приглашает на бесплатную экскурсию «Быт, культура, традиции и семейные ценности в средневековом Пскове» с посещением Соборного музея.

Экскурсия состоится в рамках VIII Всероссийских Александро-Невских чтений, которые пройдут 8 и 9 июня. Основная тема чтений: «От Александра Невского до наших дней: уроки истории».

Запись на экскурсию ведется в официальной группе Молодежного центра Пскова в социальной сети «ВКонтакте». Организаторы обращают внимание на то, что количество мест на бесплатные экскурсионные группы ограничено. Справки по телефону +7 (911) 351-15-01.