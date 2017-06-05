Через месяц в Овсище появится автобусная остановка

В микрорайоне Овсище оборудуют автобусную остановку напротив домов № 7 и 11 по ул. Ижорского батальона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.



По данным Управления городского хозяйства администрации города Пскова (УГХ), остановка появится в срок до 1 июля 2017 года за счет средств городского бюджета.