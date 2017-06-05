Через месяц в Овсище появится автобусная остановка
05 Июня 2017 - 10:04Главная → Хроника дня
В микрорайоне Овсище оборудуют автобусную остановку напротив домов № 7 и 11 по ул. Ижорского батальона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
По данным Управления городского хозяйства администрации города Пскова (УГХ), остановка появится в срок до 1 июля 2017 года за счет средств городского бюджета.
По данным Управления городского хозяйства администрации города Пскова (УГХ), остановка появится в срок до 1 июля 2017 года за счет средств городского бюджета.
Комментарии: 2
Комментарии
Мария
05 Июня 2017 - 10:49
Было бы замечательно, если бы ещё расписание автобусов (в частности #16)продумали.Такой маршрут замечательный,а расписание ......
анатолий
05 Июня 2017 - 11:30
Маршрут 16 был востребован особенно утром а сейчас чёрт знает что
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