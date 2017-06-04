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Полицейские: возрастает опасность заражения компьютеров

04 Июня 2017 - 10:10
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Киберпреступники активизировались!

Возрастает опасность заражения компьютеров граждан, а также корпоративных сетей организаций вредоносными программами, предупреждает пресс-служба УМВД по Псковской области.

В последнее время киберпреступники активизировались. Возросла опасность заражения компьютеров граждан, корпоративных сетей организаций вредоносными программами. Последствиями их действий является шифрование содержащейся на компьютерах информации и файлов, в том числе баз данных 1С, документов и изображений.

Как правило, перед заражением на электронную почту пользователя приходит письмо с неизвестного адреса с приложенным к письму архивом (*.rar, *.zip, *.cab), документом со встроенными макросами (*.doc, *.docx), либо скриптом (*.js). В письме обычно содержится информация о задолженности, взыскании долга, возбуждении иска от судов, службы судебных приставов. В архив может быть вложено несколько файлов, например, «акт сверки.doc» и «счет-фактура.exe».

После запуска вредоносных файлов вирус начинает выполнять шифрование файлов незаметно для пользователя. Вирус зашифровывает файлы различных типов. К примеру, *.doc, *.jpg, *.pdf и файлы базы данных 1С. К зашифрованным файлам добавляется произвольное расширение. После выполнения вредоносных действий на экране зараженного компьютера появляется окно с сообщением о шифровке информации, а также требование перечислить денежные средства для получения дешифратора.

Процесс шифрования выполняется согласно сложным алгоритмам. И в каждом случае шифрование происходит по определённой закономерности. В большинстве случаев после выполнения вредоносных действий шифратор автоматически удаляется с компьютера, что затрудняет процедуру подбора дешифратора. Таким образом, зашифрованные данные практически невозможно восстановить.

Антивирусные программы во многих случаях не способны распознать шифровальщики.

Во избежание заражения необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Не открывать файлы, полученные из непроверенных источников. При получении письма от неизвестного адресата необходимо связаться с исполнителем и уточнить происхождение файлов. В случае невозможности установить происхождение письма следует его удалить, не сохраняя и не запуская приложенные файлы.

2. Необходимо выполнять регулярное резервное копирование важной информации, хранящейся на компьютерах (например, на съемные носители информации

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