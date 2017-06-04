Сегодня днем обещают до + 16

Прогноз погоды на 4 июня.

Сегодня, 4 июня, синоптики обещают в Пскове до +16 и переменную облачность. Вечером возможен дождь. На северо-западе погода совсем не летняя: холодно, дождливо и ветрено. При такой погоде у людей, ослабленных хроническими заболеваниями, может наблюдаться бурная психологическая реакция на затяжные весенние холода, и как появление этого недомогание, слабость, снижение защитных резервов организма говорят медики. Особенно это касается людей с заболеваниями бронхов и легких, с сердечно-сосудистыми недугами и испытывающими боли в суставах и позвоночнике. В этот день внимательно отнеситесь к своему здоровью. Соблюдайте режим труда и отдыха, больше гуляйте на свежем воздухе, устраивать себе ванны с различными солями, которые оказывают как успокаивающее, так и тонизирующее воздействие. При крайней необходимости воспользуйтесь лекарственными препаратами, рекомендованными врачом.