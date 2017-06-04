Ночью в Островском районе загорелся магазин

На вызов выехали пятеро пожарных.

В 04.31 04 июня 2017 года поступило сообщение о возгорании в магазине по адресу: Островский район, Островская волость, п. Большое Приезживо сообщает пресс-служба МЧС по Псковской области. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области (8112) 79-99-99.