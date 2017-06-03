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Дмитрий Дюжев прочитал «Евгения Онегина» со сцены в Пушкинских Горах

03 Июня 2017 - 11:10
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Очередной праздник поэзии проходит в Псковской области

В Научно-культурном центре поселка Пушкинские Горы в пятницу, 2 июня, состоялось торжественное открытие 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.
 
Гостей праздника поздравила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. От имени губернатора и себя лично она пожелала всем участникам и гостям праздника творческого вдохновения и успехов.
 
Затем началось представление нового поэтического спектакля Дмитрия Дюжева «Евгения Онегин». Актер театра и кино прочитал роман в стихах под музыку Сергея Прокофьева в исполнении Псковского симфонического оркестра. Вслед за нами на сцене выступили поэты и литераторы.
 
По традиции мероприятия Всероссийского Пушкинского праздника поэзии проходят в первые выходные июня в Пскове, Пушкинских Горах, музее-усадьбе «Михайловское» и на поэтической поляне. В первый день праздника в «Михайловском» открыли сразу две выставки. Одна из них посвящена 200-летию первого приезда Александра Пушкина в имение после окончания Царскосельского лицея и 100-летию со дня рождения художника-графика Василия Звонцова, посвятившего Пушкинскому заповеднику серию офортов. Экспозиция из собрания Пушкинского Заповедника называется «Очарованный чудом».
 
Кроме того, открылась выставка одного предмета из собрания Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, на которой представлен аналог учебника лицейского учителя Александра Пушкина Давида Будри — «Первыя основания французского языка, или Новая грамматика», по которому поэт учился в Царскосельском лицее.
 
В Пскове в этот день прошли традиционные встречи писателей с читателями Псковской областной научной библиотеки и гостями праздника. Поэты, литераторы, студенты, жители и гости города читали стихотворные произведения на пешеходной части улицы Пушкина и в амфитеатре на набережной реки Великой.
 

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