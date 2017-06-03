Два пожара на одной улице произошли за сутки в Невеле

За сутки в Псковской области произошло два пожара. Оба – в городе Невель. Оба – на ул. Гоголя.



Сначала 2 июня 13:35 поступило сообщение о возгорании в нежилом доме по адресу на ул. Гоголя.



Уже 3 июня в 4:00 поступило сообщение о возгорании надворной постройки на той же ул. Гоголя.



Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, для ликвидации обоих пожаров привлекались по 3 единицы техники и по 7 человек. Информация о пострадавших не сообщается.



ВАЖНО



Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.



