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Два пожара на одной улице произошли за сутки в Невеле

03 Июня 2017 - 11:02
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За сутки в Псковской области произошло два пожара. Оба – в городе Невель. Оба – на ул. Гоголя.
 
Сначала 2 июня 13:35 поступило сообщение о возгорании в нежилом доме по адресу на ул. Гоголя.
 
Уже 3 июня в 4:00 поступило сообщение о возгорании  надворной постройки  на той же ул. Гоголя.
 
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, для ликвидации обоих пожаров привлекались по 3 единицы техники и по 7 человек. Информация о пострадавших не сообщается.
 

ВАЖНО

 
Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.
 
 

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