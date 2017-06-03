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В Пскове начались массовые проверки водителей
Сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Пскову 3 и 4 июня запланировано проведение массовых проверок водителей с целью выявления отдельных видов нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Основные цели мероприятия: установление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выявление нарушений правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Особое внимание будет обращаться на автомобили с тонировкой - на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.
КОНКРЕТНО
Места проведения массовых проверок:
3 июня с 10:00 до 10:30 – Рижский проспект, д.71 («Телецентр»);
3 июня с 16:00 до 16:30 – площадь Героев десантников;
4 июня с 10:00 до 11:00 – пересечение улиц Чудской и Алмазной;
4 июня с 16:00 до 17:00 – площадь Победы.
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