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В Пскове начались массовые проверки водителей

03 Июня 2017 - 10:44
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ГИБДД в течение двух дней выставит патрули на самых оживленных перекрестках города

Сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Пскову  3 и 4 июня запланировано проведение массовых проверок водителей с целью выявления отдельных видов нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
 
Основные цели мероприятия: установление водителей, управляющих транспортными  средствами  в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,  выявление нарушений правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Особое внимание будет обращаться  на автомобили с тонировкой - на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.
 

КОНКРЕТНО


Места проведения массовых проверок:

3 июня  с 10:00 до 10:30 – Рижский проспект, д.71 («Телецентр»);
3 июня  с 16:00 до 16:30 – площадь Героев десантников;
4 июня  с 10:00 до 11:00 – пересечение улиц Чудской и Алмазной;
4 июня  с 16:00 до 17:00 – площадь Победы.
 

Комментарии: 1
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Комментарии

александр
03 Июня 2017 - 11:41
Гайцы я смотрю на тонированные приоры детей гор внимание совсем не обращают
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