Сегодня ЕГЭ по математике напишут 665 псковских школьников

Кстати

2 июня выпускники Пскова сдают экзамен по выбору - профильную математику. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.На участие в экзамене поступило 665 заявок. Экзамен проходит в шести базовых школах города - №№ 4, 18, 20, 23, 24, Гуманитарном лицее, по 150 - 180 человек в каждой школе. Контролируют ход экзамена общественные наблюдатели - студенты ПсковГУ и родители, ведётся онлайн-трансляция.Основной период ЕГЭ 2017 года продлится до 20 июня, с 20 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.Следующий экзамен состоится 5 июня по обществознанию.