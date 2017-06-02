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Сегодня ЕГЭ по математике напишут 665 псковских школьников

02 Июня 2017 - 11:15
Главная → Хроника дня
2 июня выпускники Пскова сдают экзамен по выбору - профильную математику. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На участие в экзамене поступило 665 заявок. Экзамен проходит в шести базовых школах города - №№ 4, 18, 20, 23, 24, Гуманитарном лицее, по 150 - 180 человек в каждой школе. Контролируют ход экзамена общественные наблюдатели - студенты ПсковГУ и родители, ведётся онлайн-трансляция. Обо всех нововведениях 2017 года читайте ЗДЕСЬ.
 

Кстати

Основной период ЕГЭ 2017 года продлится до 20 июня, с 20 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.

Следующий экзамен состоится 5 июня по обществознанию.
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