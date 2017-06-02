Из-за «Семейного марша» в центре Пскова перекроют движение

В субботу, 3 июня, с 9.20 до 10.30 в Пскове будет ограничено движение транспорта по маршруту площадь Ленина — улица Советская — Октябрьская площадь — Октябрьский проспект. Это связано с проведением в областном центре «Семейного марша», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.Праздничные мероприятия для детей продолжатся на территории Ботанического сада и в Зеленом театре. В концертной программе примут участие хореографические и спортивные коллективы, а также национальные ансамбли чеченской, азербайджанской, армянской, дагестанской диаспор и представители народа сето.Будет организована работа 20 интерактивных площадок с демонстрацией роботов и микроскопов, соревнованиями юных спасателей, мастер-классами по дизайну, стрельбе из луков и арбалетов, йоге, тестированием предпринимательских способностей, игрушками, лотереями и фотосетами.Завершится праздничный день концертом «Добрый РОК — Городу детства». На сцене выступят участница шоу «Голос» Аня Мошкорина из Великих Лук, коллективы из Санкт-Петербурга «Юность Внутри» и «Наитие», «Северо Zапад», а также «Blackbird» из Великого Новгорода и другие рок-музыканты .По словам организаторов, на празднике ожидается участие от 3,5 до 4 тыс жителей и гостей города Пскова.