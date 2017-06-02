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Сегодня состоится открытие 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии
В Доме-музее Пушкина (Музей-усадьба «Михайловское», Пушкинские Горы) в 11:00 откроется выставка одного предмета из собрания Псковского музея-заповедника. Экспонироваться будет учебник по французской грамматике Жана-Поля Марата Давида де Будри, по которой Александр Пушкин учился в Царкосельском лицее. Выставка приурочена к 200-летию первого приезда поэта в Михайловское.
В 12:00 в Пушкинских Горах презентуют выставку из собрания Пушкинского Заповедника «Очарованный чудом», а также откроют литературно-музыкальную гостиную «Как у Вас в Михайловском?». Открытие пройдет в выставочном зале «Льнохранилище» Музея-усадьбы «Михайловское».
В 15:00 на пешеходной части улицы Пушкина в городе Пскове начнет работу поэтическая площадка «Открытый микрофон». Актеры Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина, поэты, горожане и все желающие смогут прочитать стихотворения Великого поэта, свои собственные произведения и любые другие стихи. А в 18:00 в амфитеатре на набережной реки Великой заработает вторая открытая поэтическая площадка.
В это же время, в 18:00, в Научно-культурном центре в Пушкинских Горах состоится официальное торжественное открытие 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии. Актер Дмитрий Дюжев представит новый поэтический моноспектакль «Евгений Онегин». За музыкальную составляющую отвечает Псковский областной симфонический оркестр во главе с дирижером Эдуардом Банько. Коллектив будет исполнять редкую партитуру, созданную композитором Сереем Прокофьевым к спектаклю «Евгений Онегин» в 1936 году.
Вход на мероприятия свободный (вход на моноспектакль Дмитрия Дюжева по бесплатным пригласительным билетам).
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