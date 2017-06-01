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В Пскове штормовым ветром повалило деревья

01 Июня 2017 - 15:05
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В центре Пскова коммунальщики устраняют последствия падения деревьев по двум адресам: Рижский проспект, 16 и улица Волкова, 3; накануне - на пересечении улиц Л. Поземского и Набат и на Некрасова, 14. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото из социальных сетей.

Что советуют делать псковичам при усилении ветра:

1. Все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
2. Если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.
3. Опасность могут представлять выбитые стекла, падающие из окон верхних этажей, а также элементы кровли и лепного декора, сорванные ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий.
4. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт - сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность.
5. Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе.
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