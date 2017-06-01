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В первой половине дня в городе ожидается сильный ветер

01 Июня 2017 - 12:42
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В четверг, 1 июня, с обеда до 15.00 по Пскову и области ожидается усиление северо-западного ветра порывы 15-18 метров в секунду. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
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