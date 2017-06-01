Два эстонских дипломата объявлены персонами нон грата в России
01 Июня 2017 - 12:36Главная → Хроника дня
31 мая МИД России объявил нежелательной персоной руководителя Псковской канцелярии Генконсульства Эстонии Катрин Канарик.
«Главе эстонского диппредставительства вручена нота, в которой сообщается, что в качестве ответа на упомянутый провокационный шаг Таллина принято решение об объявлении персонами нон грата Генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Яануса Кирикмяэ и руководителя Псковской канцелярии Генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Катрин Канарик. Указанным эстонским дипломатам предписано покинуть пределы Российской Федерации в пятидневный срок», - сообщает пресс-служба МИД.
«С российской стороны вновь подчеркнуто, что продолжающаяся деструктивная линия эстонских властей неизбежно самым негативным образом скажется на двусторонних отношениях. Вся ответственность за последствия такой политики лежит на эстонской стороне».
«Главе эстонского диппредставительства вручена нота, в которой сообщается, что в качестве ответа на упомянутый провокационный шаг Таллина принято решение об объявлении персонами нон грата Генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Яануса Кирикмяэ и руководителя Псковской канцелярии Генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Катрин Канарик. Указанным эстонским дипломатам предписано покинуть пределы Российской Федерации в пятидневный срок», - сообщает пресс-служба МИД.
«С российской стороны вновь подчеркнуто, что продолжающаяся деструктивная линия эстонских властей неизбежно самым негативным образом скажется на двусторонних отношениях. Вся ответственность за последствия такой политики лежит на эстонской стороне».
Читайте такжеПосле своего назначения чуть больше года назад госпожа Канарик дала эксклюзивное интервью «Псковской правде» о перспективах развития отношений нашего региона и Эстонии, совместных проектах и предстоящих мероприятиях, а также о своем впечатлении от Пскова.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
01 Июня 2017
- В Пскове штормовым ветром повалило деревья15:05
- В первой половине дня в городе ожидается сильный ветер12:42
- Два эстонских дипломата объявлены персонами нон грата в России12:36
- Сегодня в Псковской области запрещена продажа алкоголя10:17
- Автомобильная авария на мосту 50-летия Октября унесла жизни двух человек09:09
- Мошенники предлагают забронировать места в автобусах на Пушкинский праздник поэзии31.05, 20:00
- В субботу «Отцы хороших звуков» выступят на Праздничной поляне31.05, 19:28
- Псковичей приглашают на праздник с участием патриарха Кирилла31.05, 12:35
- В Пскове занятия «Гвоздей» с родителями стали традиционными31.05, 12:20
- Актер Псковского театра драмы пройдет 100 километров за 24 часа31.05, 11:59
- Выставка корейского искусства развернется в Пскове 8 июня30.05, 18:18
- В Дно с рельсов сошли цистерны, в Великих Луках поезд тащил автомобиль по рельсам30.05, 14:59
- В одном из банков Пскова обнаружили две фальшивые купюры30.05, 14:28
- 4 млн рублей дополнительно выделят на вытрезвитель в Пскове30.05, 13:08
- Открытие Великолукского драмтеатра планируется приурочить к Дням города30.05, 12:50
- Срок жизни псковской городской свалки снова продлили30.05, 12:12
- Девятиклассники украли велосипеды в деревне Борисовичи30.05, 11:48
- Гельдтову баню начнут ремонтировать летом30.05, 11:48
- Практические спецкурсы для студентов откроют на базе ПсковГУ30.05, 11:23
- Псковским садоводам облегчили налоговое бремя30.05, 10:54
Лидеры обсуждений
- Псковский гектар вместо дальневосточного
- Родители против закрытия девятилетки в Порховском районе
- Модная революция. Перезагрузка: Вдохнуть жизнь
- Как наказать соседа-собаковода
- Кто пишет такие законы
- Заборовскую школу все-таки закроют
- Александр Питиримов: Изобретать колесо не будем
- Валидаторы убрать, уволенных вернуть
- Как попасть в новую школу жителям улиц Венской и Балтийской
- Караул! Змеи атакуют
Фото
В Пскове стартовал первый городской велопарадВыставка «ПсковЭКСПО-2017» открылась в ПсковеВ Великих Луках скоро появится профессиональный футбольный клуб«Маша и Медведи» зажгли перед псковскими фанатамиВесь фото архив
Видео
Видеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяемКаково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаВесь видео архив