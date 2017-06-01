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Два эстонских дипломата объявлены персонами нон грата в России

01 Июня 2017 - 12:36
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31 мая МИД России объявил нежелательной персоной руководителя Псковской канцелярии Генконсульства Эстонии Катрин Канарик.

«Главе эстонского диппредставительства вручена нота, в которой сообщается, что в качестве ответа на упомянутый провокационный шаг Таллина принято решение об объявлении персонами нон грата Генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Яануса Кирикмяэ и руководителя Псковской канцелярии Генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Катрин Канарик. Указанным эстонским дипломатам предписано покинуть пределы Российской Федерации в пятидневный срок», - сообщает пресс-служба МИД.

«С российской стороны вновь подчеркнуто, что продолжающаяся деструктивная линия эстонских властей неизбежно самым негативным образом скажется на двусторонних отношениях. Вся ответственность за последствия такой политики лежит на эстонской стороне».
 

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После своего назначения чуть больше года назад госпожа Канарик дала эксклюзивное интервью «Псковской правде» о перспективах развития отношений нашего региона и Эстонии, совместных проектах и предстоящих мероприятиях, а также о своем впечатлении от Пскова.
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