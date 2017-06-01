1 Июня 2017
Псков
+5 .. +7 °C
Великие Луки
+12 .. +14 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияДеловой мир

В субботу «Отцы хороших звуков» выступят на Праздничной поляне

31 Мая 2017 - 19:28
Главная → Хроника дня

Коллектив выступит на Главной сцене 3 июня. Группа играет в стиле фрик-н-ролл, исполняет преимущественно композиции собственного сочинения, постоянно экспериментируя со стилями. Как рассказывают участники коллектива, жанр фрик-н-ролл - это прежде всего импровизация, и в этом смысле их техника близка к джазу. Да и если прислушаться повнимательней, то в их композициях и правда слышны отголоски джаза, но при этом за основу музыканты берут множество других стилей, таким образом создавая свое собственное, неповторимое звучание.

«Мы не чужды эксперименту, предпочитаем нечетные ритмы, и хотим, чтобы наша музыка помогала кактусам цвести, а детям – танцевать», - шутливо рассказывают музыканты.

Напомним, что 51-й Пушкинский праздник поэзии будет проходить в Пскове и Пушкинских Горах со 2 по 6 июня. 3 июня на Праздничной поляне села Михайловское пройдут центральные события Праздника. Вход бесплатный, пригласительные билеты не нужны. Начало работы площадок в 11:00.

Полная программа тут.

Расписание автобусов на 3 июня тут.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

В Пскове стартовал первый городской велопарадВыставка «ПсковЭКСПО-2017» открылась в ПсковеВ Великих Луках скоро появится профессиональный футбольный клуб«Маша и Медведи» зажгли перед псковскими фанатами
Весь фото архив

Видео

Видеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяемКаково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?Псковичи отметили годовщину Ледового побоища
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 31 мая
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50