В субботу «Отцы хороших звуков» выступят на Праздничной поляне

Коллектив выступит на Главной сцене 3 июня. Группа играет в стиле фрик-н-ролл, исполняет преимущественно композиции собственного сочинения, постоянно экспериментируя со стилями. Как рассказывают участники коллектива, жанр фрик-н-ролл - это прежде всего импровизация, и в этом смысле их техника близка к джазу. Да и если прислушаться повнимательней, то в их композициях и правда слышны отголоски джаза, но при этом за основу музыканты берут множество других стилей, таким образом создавая свое собственное, неповторимое звучание.

«Мы не чужды эксперименту, предпочитаем нечетные ритмы, и хотим, чтобы наша музыка помогала кактусам цвести, а детям – танцевать», - шутливо рассказывают музыканты.

Напомним, что 51-й Пушкинский праздник поэзии будет проходить в Пскове и Пушкинских Горах со 2 по 6 июня. 3 июня на Праздничной поляне села Михайловское пройдут центральные события Праздника. Вход бесплатный, пригласительные билеты не нужны. Начало работы площадок в 11:00.

Полная программа тут.

Расписание автобусов на 3 июня тут.