31 Мая 2017
|Псков
|+10 .. +12 °C
|Великие Луки
|+16 .. +18 °C
64.915 0.369
69.498 0.2596
Псковичей приглашают на праздник с участием патриарха Кирилла
31 Мая 2017 - 12:35Главная → Хроника дня
Программу мероприятий в рамах празднования 350-летия обретения мощей Нила Столобенского в Тверской области обсудили на совещании под председательством губернатора Игоря Рудени, сообщает Тверьлайф. Торжества пройдут с 8 по 12 июня в Нило-Столобенской пустыни в Осташковском районе.
«Мы ожидаем прибытия на предстоящие торжества нескольких тысяч паломников. Помимо богослужений, гостей ждет интересная культурная программа», — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Основная часть паломников, которые будут жить в палаточном лагере неподалёку от монастыря, прибудут на Селигер 8 июня. В этот день с 14:00 запланирована работа дискуссионной площадки «Молодёжь и церковь» на территории лагеря. В Богоявленском соборе Нило-Столобенской пустыни отслужат малую вечерню, в 17:00 там же начнётся всенощное бдение.
Центральный день программы 350-летия обретения мощей Нила Столобенского — 9 июня. В 9:00 в Богоявленском соборе пройдёт божественная литургия, возглавит которую Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В 12:15 начнётся крестный ход с мощами преподобного Нила Столобенского по территории монастыря, который завершится молебном на Соборной площади. Прямую трансляцию торжественных мероприятий можно будет увидеть на экранах, установленных в палаточном лагере и у собора.
Программу дня продолжат фестиваль хоровых коллективов на территории паломнического городка, в рамках которого гости Нило-Столбенской пустыни услышат выступление сводного хора из 500 человек, а также две вечерние службы.
10 июня паломникам предложат посетить братский молебен в Богоявленском соборе рано утром, затем там же состоится божественная литургия. У палаточного лагеря с 13:00 начнётся праздничная культурная программа «Русские узоры».
11 июня гости смогут посетить службы в Нило-Столобенской пустыни либо отправиться в деревню Волговерховье на исток Волги, где в этот день начнётся XIX Волжский крестный ход.
Всем желающим принять участие в торжествах необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету на сайте Тверской епархии.
Основная часть паломников, которые будут жить в палаточном лагере неподалёку от монастыря, прибудут на Селигер 8 июня. В этот день с 14:00 запланирована работа дискуссионной площадки «Молодёжь и церковь» на территории лагеря. В Богоявленском соборе Нило-Столобенской пустыни отслужат малую вечерню, в 17:00 там же начнётся всенощное бдение.
Центральный день программы 350-летия обретения мощей Нила Столобенского — 9 июня. В 9:00 в Богоявленском соборе пройдёт божественная литургия, возглавит которую Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В 12:15 начнётся крестный ход с мощами преподобного Нила Столобенского по территории монастыря, который завершится молебном на Соборной площади. Прямую трансляцию торжественных мероприятий можно будет увидеть на экранах, установленных в палаточном лагере и у собора.
Программу дня продолжат фестиваль хоровых коллективов на территории паломнического городка, в рамках которого гости Нило-Столбенской пустыни услышат выступление сводного хора из 500 человек, а также две вечерние службы.
10 июня паломникам предложат посетить братский молебен в Богоявленском соборе рано утром, затем там же состоится божественная литургия. У палаточного лагеря с 13:00 начнётся праздничная культурная программа «Русские узоры».
11 июня гости смогут посетить службы в Нило-Столобенской пустыни либо отправиться в деревню Волговерховье на исток Волги, где в этот день начнётся XIX Волжский крестный ход.
Всем желающим принять участие в торжествах необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету на сайте Тверской епархии.
Справка
Монастырь Нило-Столобенская пустынь заложен в 1594 году на острове Столобный на Селигере, где аскет и столпник провёл 27 лет в молитвах и уединении. Главная святыня обители — мощи преподобного Нила Столобенского, открытые в 1667 году и считающиеся чудотворными. Сейчас они покоятся в Богоявленском соборе монастыря. Сохранилось описание многочисленных случаев чудес, совершившихся у гробницы преподобного Нила Столобенского. Приходящие сюда больные и немощные получали исцеление от своих недугов.
С начала XIX века Нило-Столбенская пустынь была одним из крупнейших монастырей страны. По числу паломников, которые прибывали со всей страны поклониться мощам Нила Столобенского, до революции монастырь был первым в российском православии и вторым в мире после Гроба Господня.
В 1928 году обитель была закрыта. Возрождение святого места началось лишь в 1991 году. Особая для монастыря дата — 9 июня 1995 года, когда в Нило-Столобенскую пустынь возвратили мощи великого святого. Каждый год православные жители региона и паломники отмечают в этот день обретение мощей преподобного Нила Столбенского.
С начала XIX века Нило-Столбенская пустынь была одним из крупнейших монастырей страны. По числу паломников, которые прибывали со всей страны поклониться мощам Нила Столобенского, до революции монастырь был первым в российском православии и вторым в мире после Гроба Господня.
В 1928 году обитель была закрыта. Возрождение святого места началось лишь в 1991 году. Особая для монастыря дата — 9 июня 1995 года, когда в Нило-Столобенскую пустынь возвратили мощи великого святого. Каждый год православные жители региона и паломники отмечают в этот день обретение мощей преподобного Нила Столбенского.
Конкретно
Для координации потенциальных гостей праздника в Тверской области работает паломнический центр. По номеру «горячей линии» 8-800-350-28-90 (звонок бесплатный) с 8:00 до 20:00 ежедневно можно получить информацию об участии в праздничных мероприятиях и проживании в лагере.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
31 Мая 2017
- Псковичей приглашают на праздник с участием патриарха Кирилла12:35
- В Пскове занятия «Гвоздей» с родителями стали традиционными12:20
- Актер Псковского театра драмы пройдет 100 километров за 24 часа11:59
- Выставка корейского искусства развернется в Пскове 8 июня30.05, 18:18
- В Дно с рельсов сошли цистерны, в Великих Луках поезд тащил автомобиль по рельсам30.05, 14:59
- В одном из банков Пскова обнаружили две фальшивые купюры30.05, 14:28
- 4 млн рублей дополнительно выделят на вытрезвитель в Пскове30.05, 13:08
- Открытие Великолукского драмтеатра планируется приурочить к Дням города30.05, 12:50
- Срок жизни псковской городской свалки снова продлили30.05, 12:12
- Девятиклассники украли велосипеды в деревне Борисовичи30.05, 11:48
- Гельдтову баню начнут ремонтировать летом30.05, 11:48
- Практические спецкурсы для студентов откроют на базе ПсковГУ30.05, 11:23
- Псковским садоводам облегчили налоговое бремя30.05, 10:54
- В Каннах наградили фильм, в котором снялась псковичка30.05, 10:27
- Посол США приехал в Изборск30.05, 09:50
- Аллею шаровидных ив высадили в Пскове30.05, 09:29
- Поэта Вячеслава Куприянова ждут в Пушгорах 3 июня29.05, 12:45
- В Псковской области с рельсов сошли четыре цистерны с мазутом28.05, 09:16
- Пять площадок будут работать на празднике «Довмонт Псковский»28.05, 09:06
- До +21 и ветер обещают сегодня по области28.05, 08:46
Лидеры обсуждений
- Псковский гектар вместо дальневосточного
- Родители против закрытия девятилетки в Порховском районе
- Как наказать соседа-собаковода
- Модная революция. Перезагрузка: Вдохнуть жизнь
- Кто пишет такие законы
- Заборовскую школу все-таки закроют
- Александр Питиримов: Изобретать колесо не будем
- Как попасть в новую школу жителям улиц Венской и Балтийской
- Валидаторы убрать, уволенных вернуть
- Житель Хотиц: Песок разлетается на участки. Это плохо влияет на посадки
Фото
В Пскове стартовал первый городской велопарадВыставка «ПсковЭКСПО-2017» открылась в ПсковеВ Великих Луках скоро появится профессиональный футбольный клуб«Маша и Медведи» зажгли перед псковскими фанатамиВесь фото архив
Видео
Видеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяемКаково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаВесь видео архив