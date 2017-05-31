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Актер Псковского театра драмы пройдет 100 километров за 24 часа

31 Мая 2017 - 11:59
Главная → Хроника дня
Актер Псковского театра драмы и педагог детской театральной школы-мастерской «Гвозди» Денис Золотарев пойдет пешком из Пскова в Пушкинские Горы на 51-й Пушкинский Праздник поэзии. 

Денис пройдет пешком 112 километров. Это расстояние он обещает преодолеть за 24 часа. 

Выйдет Денис Золотарев из Пскова 1 июня, а 2 июня он планирует появиться в Пушкинских Горах, где в этот день состоится открытие 51-го Пушкинского праздника поэзии. 

Денис сообщил, что идею пройти 100 километров за 24 часа ему подсказал его отец, который когда-то сам совершил такой поход. 

«Когда-то папа мне рассказал историю об «Апельсиновой лихорадке». Она (история) появилась в 80-х годах. Однажды туристы рассказывали друг другу о том, сколько каждый из них проходит в день километров. И один путешественник поделился, что его мама во время Великой Отечественной войны ходила в соседнюю деревню за 100 километров. И тратила на это ровно сутки. Несколько друзей подвергли историю путешественника сомнению. И тогда рассказчик решил с ними поспорить, что он за 24 часа сможет пройти 100 километров. Спорили они на ящик апельсинов», - рассказал Денис Золотарев. 

Следить за историей похода Дениса Золотарева можно в группах Праздника поэзии в социальных сетях и на сайте Театрально-концертной дирекции.
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