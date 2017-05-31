31 Мая 2017
|Псков
|+10 .. +12 °C
|Великие Луки
|+16 .. +18 °C
64.915 0.369
69.498 0.2596
Актер Псковского театра драмы пройдет 100 километров за 24 часа
31 Мая 2017 - 11:59Главная → Хроника дня
Актер Псковского театра драмы и педагог детской театральной школы-мастерской «Гвозди» Денис Золотарев пойдет пешком из Пскова в Пушкинские Горы на 51-й Пушкинский Праздник поэзии.
Денис пройдет пешком 112 километров. Это расстояние он обещает преодолеть за 24 часа.
Выйдет Денис Золотарев из Пскова 1 июня, а 2 июня он планирует появиться в Пушкинских Горах, где в этот день состоится открытие 51-го Пушкинского праздника поэзии.
Денис сообщил, что идею пройти 100 километров за 24 часа ему подсказал его отец, который когда-то сам совершил такой поход.
«Когда-то папа мне рассказал историю об «Апельсиновой лихорадке». Она (история) появилась в 80-х годах. Однажды туристы рассказывали друг другу о том, сколько каждый из них проходит в день километров. И один путешественник поделился, что его мама во время Великой Отечественной войны ходила в соседнюю деревню за 100 километров. И тратила на это ровно сутки. Несколько друзей подвергли историю путешественника сомнению. И тогда рассказчик решил с ними поспорить, что он за 24 часа сможет пройти 100 километров. Спорили они на ящик апельсинов», - рассказал Денис Золотарев.
Следить за историей похода Дениса Золотарева можно в группах Праздника поэзии в социальных сетях и на сайте Театрально-концертной дирекции.
Денис пройдет пешком 112 километров. Это расстояние он обещает преодолеть за 24 часа.
Выйдет Денис Золотарев из Пскова 1 июня, а 2 июня он планирует появиться в Пушкинских Горах, где в этот день состоится открытие 51-го Пушкинского праздника поэзии.
Денис сообщил, что идею пройти 100 километров за 24 часа ему подсказал его отец, который когда-то сам совершил такой поход.
«Когда-то папа мне рассказал историю об «Апельсиновой лихорадке». Она (история) появилась в 80-х годах. Однажды туристы рассказывали друг другу о том, сколько каждый из них проходит в день километров. И один путешественник поделился, что его мама во время Великой Отечественной войны ходила в соседнюю деревню за 100 километров. И тратила на это ровно сутки. Несколько друзей подвергли историю путешественника сомнению. И тогда рассказчик решил с ними поспорить, что он за 24 часа сможет пройти 100 километров. Спорили они на ящик апельсинов», - рассказал Денис Золотарев.
Следить за историей похода Дениса Золотарева можно в группах Праздника поэзии в социальных сетях и на сайте Театрально-концертной дирекции.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
31 Мая 2017
- Псковичей приглашают на праздник с участием патриарха Кирилла12:35
- В Пскове занятия «Гвоздей» с родителями стали традиционными12:20
- Актер Псковского театра драмы пройдет 100 километров за 24 часа11:59
- Выставка корейского искусства развернется в Пскове 8 июня30.05, 18:18
- В Дно с рельсов сошли цистерны, в Великих Луках поезд тащил автомобиль по рельсам30.05, 14:59
- В одном из банков Пскова обнаружили две фальшивые купюры30.05, 14:28
- 4 млн рублей дополнительно выделят на вытрезвитель в Пскове30.05, 13:08
- Открытие Великолукского драмтеатра планируется приурочить к Дням города30.05, 12:50
- Срок жизни псковской городской свалки снова продлили30.05, 12:12
- Девятиклассники украли велосипеды в деревне Борисовичи30.05, 11:48
- Гельдтову баню начнут ремонтировать летом30.05, 11:48
- Практические спецкурсы для студентов откроют на базе ПсковГУ30.05, 11:23
- Псковским садоводам облегчили налоговое бремя30.05, 10:54
- В Каннах наградили фильм, в котором снялась псковичка30.05, 10:27
- Посол США приехал в Изборск30.05, 09:50
- Аллею шаровидных ив высадили в Пскове30.05, 09:29
- Поэта Вячеслава Куприянова ждут в Пушгорах 3 июня29.05, 12:45
- В Псковской области с рельсов сошли четыре цистерны с мазутом28.05, 09:16
- Пять площадок будут работать на празднике «Довмонт Псковский»28.05, 09:06
- До +21 и ветер обещают сегодня по области28.05, 08:46
Лидеры обсуждений
- Псковский гектар вместо дальневосточного
- Родители против закрытия девятилетки в Порховском районе
- Как наказать соседа-собаковода
- Модная революция. Перезагрузка: Вдохнуть жизнь
- Кто пишет такие законы
- Заборовскую школу все-таки закроют
- Александр Питиримов: Изобретать колесо не будем
- Как попасть в новую школу жителям улиц Венской и Балтийской
- Валидаторы убрать, уволенных вернуть
- Житель Хотиц: Песок разлетается на участки. Это плохо влияет на посадки
Фото
В Пскове стартовал первый городской велопарадВыставка «ПсковЭКСПО-2017» открылась в ПсковеВ Великих Луках скоро появится профессиональный футбольный клуб«Маша и Медведи» зажгли перед псковскими фанатамиВесь фото архив
Видео
Видеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяемКаково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаВесь видео архив