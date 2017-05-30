В Дно с рельсов сошли цистерны, в Великих Луках поезд тащил автомобиль по рельсам

Происшествие в Дно случилось 28 мая в 2:25. С путей сошли четыре цистерны с мазутом, одна из них начала капать. Для ликвидации последствий к месту схода направили восстановительные поезда со станций Псков и Новосокольники, а также пожарный поезд со станции Дно.



К середине дня все последствия схода устранили. Задержек в движении поездов на данном участке не было. Причины схода цистерн устанавливают.



– Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет, – сообщает пресс-служба РЖД.



27 мая случилось еще одно происшествие на железной дороге. На железнодорожном Казанском переезде в Великих Луках легковой автомобиль выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовым составом. Машину протащило около 350 м до Октябрьского проспекта. Две женщины, 50 и 60 лет, получили черепно-мозговые травмы и ушибы. Они доставлены в больницу. Поезд продолжил путь с отставанием от графика на два часа.