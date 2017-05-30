В одном из банков Пскова обнаружили две фальшивые купюры

В Пскове обнаружили две банкноты с признаками подделки, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Полиция проводит проверки по фактам обнаружения в одном из финансовых учреждений города тысячерублевой, а также пятисотрублевой фальшивых купюр.



В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.



Если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, не следует пытаться ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.



– Если вы обнаружили поддельную купюру либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02, – рекомендовали в пресс-службе полиции.

