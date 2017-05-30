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Девятиклассники украли велосипеды в деревне Борисовичи

30 Мая 2017 - 11:48
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Полицейские установили лиц, подозреваемых в краже велосипедов из подъезда дома на улице Михайловской в деревне Борисовичи. Два велосипеда украли вечером 24 мая. Подозреваемыми оказались двое девятиклассников одной из псковских школ. Похищенные велосипеды изъяли. Проводится проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства произошедшего.
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