Девятиклассники украли велосипеды в деревне Борисовичи

Полицейские установили лиц, подозреваемых в краже велосипедов из подъезда дома на улице Михайловской в деревне Борисовичи. Два велосипеда украли вечером 24 мая. Подозреваемыми оказались двое девятиклассников одной из псковских школ. Похищенные велосипеды изъяли. Проводится проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства произошедшего.