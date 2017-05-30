4 млн рублей дополнительно выделят на вытрезвитель в Пскове

Эти средства планируется изыскать в областном бюджете.



- Первый этап профинансирован, - пояснил губернатор Псковской области Андрей Турчак. - Город выделил помещение. Проведен ремонт. Всего необходимо порядка 8 млн рублей, 4 млн уже профинансированы, в ближайшее время будут выделены еще 4. Сейчас нужно провести строительные работы и закупить оборудование.



Решать, кто будет курировать новое учреждение, предстоит комитету Псковской области по здравоохранению и фармации.