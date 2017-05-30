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4 млн рублей дополнительно выделят на вытрезвитель в Пскове

30 Мая 2017 - 13:08
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Эти средства планируется изыскать в областном бюджете.

- Первый этап профинансирован, - пояснил губернатор Псковской области Андрей Турчак. -  Город выделил помещение. Проведен ремонт. Всего необходимо порядка 8 млн рублей, 4 млн уже профинансированы, в ближайшее время будут выделены еще 4. Сейчас нужно провести строительные работы и закупить оборудование.

Решать, кто будет курировать новое учреждение, предстоит комитету Псковской области по здравоохранению и фармации.
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