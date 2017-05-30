30 Мая 2017
Псков
+11 .. +13 °C
Великие Луки
+16 .. +18 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияДеловой мир

Открытие Великолукского драмтеатра планируется приурочить к Дням города

30 Мая 2017 - 12:50
Главная → Хроника дня

Оно запланировано на 26 августа. Уже отремонтирован малый зал, подсобные помещения, а также разместившиеся на втором этаже гримерки для актеров, количество которых увеличилось после реконструкции. Кроме того, на втором этаже разместятся музей театра и новый хореографический зал для репетиций.

Готовность театра на сегодняшний день составляет 72 %. В настоящее время механика сцены собрана, идет монтаж электрики, пусконаладочные работы. Также выполняются устройство планшета сцены, чистых полов, внутренние отделочные работы, установка дверей, внутренняя отделка зрительного зала, монтаж гипсовой лепнины, электромонтажные работы, слаботочные сети, системы отопления и вентиляции, монтаж пожарного трубопровода, технологическая часть и прочие работы. В целом, в театре осталось провести чистовые и косметические работы, благоустройство территории.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

В Пскове стартовал первый городской велопарадВыставка «ПсковЭКСПО-2017» открылась в ПсковеВ Великих Луках скоро появится профессиональный футбольный клуб«Маша и Медведи» зажгли перед псковскими фанатами
Весь фото архив

Видео

Видеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяемКаково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?Псковичи отметили годовщину Ледового побоища
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 24 мая
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50