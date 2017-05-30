Открытие Великолукского драмтеатра планируется приурочить к Дням города

Оно запланировано на 26 августа. Уже отремонтирован малый зал, подсобные помещения, а также разместившиеся на втором этаже гримерки для актеров, количество которых увеличилось после реконструкции. Кроме того, на втором этаже разместятся музей театра и новый хореографический зал для репетиций.



Готовность театра на сегодняшний день составляет 72 %. В настоящее время механика сцены собрана, идет монтаж электрики, пусконаладочные работы. Также выполняются устройство планшета сцены, чистых полов, внутренние отделочные работы, установка дверей, внутренняя отделка зрительного зала, монтаж гипсовой лепнины, электромонтажные работы, слаботочные сети, системы отопления и вентиляции, монтаж пожарного трубопровода, технологическая часть и прочие работы. В целом, в театре осталось провести чистовые и косметические работы, благоустройство территории.