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Срок жизни псковской городской свалки снова продлили

30 Мая 2017 - 12:12
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Срок работы псковской городской свалки вновь продлен, на этот раз до 1 января 2018 года. Глава администрации Пскова Игорь Калашников признал, что свалка – это «жизненный вопрос для города». 

- Это, конечно, задача созданного областного оператора, но мы тоже должны что-то делать. Проблема в том, что мы не можем расположить ее на территории города, хотя мы знаем такое место и могли бы быстро решить вопрос. Мы сейчас купили очень дорогой барабан для переработки мусора, это позволит перерабатывать 70 % мусора. Запустим его в июне,  - отметил он, добавив, что в Пскове «одна из самых неплохих на Северо-Западе линий по переработке отходов».

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