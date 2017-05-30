Гельдтову баню начнут ремонтировать летом

Завершается подготовительный этап и получение всех согласований на проведение работ. В ноябре 2016 года новые владельцы здания Гельдтовой бани получили разрешение продлить работы по реконструкции и приспособлению памятника до 2019 года. Об этом 25 мая на сессии Псковской городской Думы заявил глава города Иван Цецерский.



По его словам, сейчас «завершаются процедуры получения всех разрешений». В частности, должны быть получены заключения на использование водных пространств.



Глава города напомнил, что «это проект очень публичный» и что он «неоднократно был предметом обсуждения на общественном совете». По его словам, здание «будет реконструировано как баня, в рамках сохранения облика, этажность ограничена». «Никаких сомнений быть не может», - добавил он.



Напомним, в июне 2015 года ООО «Сити Сервис», предложившее за Гельдтову баню 8 миллионов 100 тысяч рублей, стало победителем конкурса по продаже памятника.



Покупатель обязуется сохранить историческую функцию объекта (баня) на срок 49 лет.



До апреля 2017 года должны были быть выполнены научно-проектные и исследовательские работы, а далее - ремонтно-реставрационные работы.