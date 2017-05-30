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Практические спецкурсы для студентов откроют на базе ПсковГУ
Чтобы выстраивать свою карьеру наиболее успешно, необходимо хотя бы минимум практических знаний получить в процессе обучения в вузе. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания и генеральный директор ГК «ЛУГ» Ян Лузин. В рамках подписанных с псковским университетом договоров о сотрудничестве он предложил организовать на базе вуза практические спецкурсы по разным направлениям. Ян Лузин и проректор ПсковГУ Владимир Андреев подписали договор об организации практик и стажировок по 9 специальностям.
Предприниматель отметил, что рынок труда в Пскове нельзя назвать сформировавшимся.
– Многие коллеги и из бизнеса, и из силовых структур говорят о том, что в Пскове сложно найти ярких, мотивированных, интересных специалистов, пусть даже молодых. Понятно, что и молодые люди часто не понимают, куда можно устроиться на работу, да и зарплаты их не воодушевляют. На собеседованиях говорят об отсутствии опыта и отправляют набраться его, чтобы прийти в компанию с солидным бэкграундом, – сказал он.
Чтобы сделать эту работу максимально эффективной и двусторонней, Ян Лузин призвал студентов к обратной связи.
– Мне бы хотелось послушать, что интересно вам, какие направления деятельности. Старшие товарищи, наставники из разных сфер смогут помочь вам и предоставить базисный набор практических знаний, которые помогут в дальнейшем саморазвитии, – отметил предприниматель.
Такие курсы планируется открыть на базе университета уже в сентябре. В ходе встречи с Яном Лузиным студенты ПсковГУ выразили заинтересованность в сотрудничестве с потенциальными работодателями в данном формате, задали ряд вопросов и пообещали направить свои пожелания. Ряд молодых людей выразили желание пойти на практику в компании уже этим летом.
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