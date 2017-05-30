Псковским садоводам облегчили налоговое бремя

Муниципалитеты снизили ставки земельного налога с 0,3 % до 0,2 %, а в некоторых районах и до 0,15 %, 0,1 % от кадастровой стоимости для земельных участков садоводства, огородничества, животноводства, дачного хозяйства и личного подсобного хозяйства. Соответствующие нормативно-правовые акты приняты в 10 районах области и в Пскове, а в 15 районах рассматриваются предложения о корректировке ставок земельного налога.



Глав районов призвали равняться на город Псков, который, понизив ставку налога до 0,2 %, пошел дальше и освободил садоводческие товарищества от уплаты налога на земли общего пользования на два года. Аналогичные налоговые каникулы приняты в Великолукском и Псковском районах.