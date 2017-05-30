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В Каннах наградили фильм, в котором снялась псковичка

30 Мая 2017 - 10:27
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В своем новом фильме «Нелюбовь» российский режиссер Андрей Звягинцев рассказывает историю супружеской пары в период тяжелого развода. Из-за проблем личного характера родители мало уделяют времени своему 12-летнему сыну, который не выдержал и решил сбежать из дома.

Актриса из Пскова Марина Васильева снялась в одной из главных ролей в этом фильме и отправилась в Канны на юбилейный, 70-й кинофестиваль, в основную программу которого и попал фильм. На закрытии фестиваля лента получила приз жюри.

Напомним, Марина Васильева родилась в Пскове 2 августа 1993 года. До 6-го класса училась в псковском лицее № 19, а затем перешла в Псковский педагогический комплекс (ППК), где продолжила обучение в театральном классе и занималась в школьном театре «Бенефис» под руководством Елены Шишло, а также Натальи и Романа Суриковых.

Будучи студенткой 4-го курса Школы-студии МХАТ (мастерской Дмитрия Брусникина), дебютировала в кино, сыграв сразу одну из главных ролей в фильме Нигины Сайфуллаевой «Как меня зовут».

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