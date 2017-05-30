В Каннах наградили фильм, в котором снялась псковичка

В своем новом фильме «Нелюбовь» российский режиссер Андрей Звягинцев рассказывает историю супружеской пары в период тяжелого развода. Из-за проблем личного характера родители мало уделяют времени своему 12-летнему сыну, который не выдержал и решил сбежать из дома.



Актриса из Пскова Марина Васильева снялась в одной из главных ролей в этом фильме и отправилась в Канны на юбилейный, 70-й кинофестиваль, в основную программу которого и попал фильм. На закрытии фестиваля лента получила приз жюри.



Напомним, Марина Васильева родилась в Пскове 2 августа 1993 года. До 6-го класса училась в псковском лицее № 19, а затем перешла в Псковский педагогический комплекс (ППК), где продолжила обучение в театральном классе и занималась в школьном театре «Бенефис» под руководством Елены Шишло, а также Натальи и Романа Суриковых.



Будучи студенткой 4-го курса Школы-студии МХАТ (мастерской Дмитрия Брусникина), дебютировала в кино, сыграв сразу одну из главных ролей в фильме Нигины Сайфуллаевой «Как меня зовут».