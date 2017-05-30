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Посол США приехал в Изборск

30 Мая 2017 - 09:50
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Российско-американский форум впервые состоялся в Псковской области. Участие в нем  принимали политики, культурные деятели, эксперты и представители крупнейших предприятий. В этом году он посвящен теме сохранения и развития малых музеев и музейных брендов, а также развитию энергетики как важной части геополитики России и США.

Участников форума приветствовал губернатор Псковской области Андрей Турчак. Он отметил, что Псковский регион, и Изборск в частности, был выбран местом российской части конференций неслучайно. 

– Именно с территории этого древнего поселения началась Русская земля, – сказал глава региона.

В свою очередь посол США в России Джон Теффт назвал мероприятие «важным и своевременным» и подчеркнул, что потребовалось немало усилий и времени, чтобы его организовать. Он выразил благодарность участникам конференции за то, что они поддержали инициативу и приняли участие в диалоге между Россией и Америкой. 

– Такие контакты позволяют наводить мосты между народами, укрепляя взаимоотношения на почве общей истории и культуры, – сказал он.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой уверен, что Псков и Изборск были выбраны местом проведения российской части форума «Диалог Форт Росс» в связи с тем, что именно на этой земле зарождалась первая в мире демократия. По его мнению, конференция является сигналом американским и российским властям о том, что отношения продолжаются на «достаточно серьезном и приближенном к жизни уровню, и в этом тоже залог определенного успеха».
 

Кстати

Международная конференция «Диалог Форт Росс» с 2012 года проходит в США. С инициативой провести мероприятие в России выступил спонсор форума ПАО «Транснефть». Крепость Форт-Росс является побратимом крепости Изборск.
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