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Аллею шаровидных ив высадили в Пскове
Двухметровые саженцы заняли свое место вдоль правой стороны улицы Юбилейной от пересечения с Рижским проспектом до улицы Коммунальной. 21 молодое деревце приобретено на средства благотворителей: одна из топливных компаний вышла с инициативой озеленить любое общественное пространство Пскова.
– Жители обратились с просьбой о высадке зеленых насаждений вдоль оживленной улицы Юбилейной, – рассказала депутат Псковской городской Думы Елена Полонская о выборе места. – При выходе на место выяснилось, что на данной территории нет инженерных сетей, не нарушаются градостроительные нормы, старшие близлежащих домов и управляющая организация высадку согласовали.
Деревья высажены с соблюдением нормативов: отступ от жилых домов – не менее 5 метров, от дороги – 2 метра, от кромки тротуара – 0,7 метра. Новая аллея шаровидных ив будет служить шумозащитной полосой для рядом стоящих домов.
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