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Поэт Павел Крузенштерн выступит в Михайловском 3 июня
Поэтические чтения пройдут в рамках 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии. Начало мероприятий в 11:00.
Павел Крузенштерн - авангардный поэт Петербурга, мистик художественного слова, автор целого ряда перформансов и театральных постановок на Новой сцене Александрийского театра, кинотеатра ЛенДок, библиотеки имени Маяковского, участник параллельной программы «MANIFESTA 10», ведущий фестиваля современной поэзии в 2015 и 2016 гг. в Вологде.
Руководитель и организатор крупной поэтической группы «ЛитЧе».
здесь сладкий воздух. полусон. причал
здесь осень разбивается о шпалы
здесь кто-то жил. курил табак. мечтал
стоял маяк у самого начала
у самого начала шелест волн
у самого начала было слово
у самого начала чей-то стон
семь нот, вино, мальчонка
черный ворон
и сердце наполняется огнем
и в авангарде едет колесница
и бабушка зерно несет синицам
старик, глотая ром — стирает сон
в округе — запах тины,
листопад
идет ребенок осенью гонимый
у самого начала нет конца
и мы с тобою — жизнь
неотвратимы.
Павел Крузенштерн
Вся программа Праздника поэзии тут.
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