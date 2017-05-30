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Поэт Павел Крузенштерн выступит в Михайловском 3 июня

27 Мая 2017 - 10:58
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Поэтические чтения пройдут в рамках 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии. Начало мероприятий в 11:00.

Павел Крузенштерн - авангардный поэт Петербурга, мистик художественного слова, автор целого ряда перформансов и театральных постановок на Новой сцене Александрийского театра, кинотеатра ЛенДок, библиотеки имени Маяковского, участник параллельной программы «MANIFESTA 10», ведущий фестиваля современной поэзии в 2015 и 2016 гг. в Вологде. 

Руководитель и организатор крупной поэтической группы «ЛитЧе».

здесь сладкий воздух. полусон. причал 
здесь осень разбивается о шпалы 
здесь кто-то жил. курил табак. мечтал 
стоял маяк у самого начала 

у самого начала шелест волн 
у самого начала было слово 
у самого начала чей-то стон 

семь нот, вино, мальчонка 
черный ворон 

и сердце наполняется огнем 
и в авангарде едет колесница 
и бабушка зерно несет синицам 

старик, глотая ром — стирает сон 

в округе — запах тины, 
листопад 

идет ребенок осенью гонимый 

у самого начала нет конца 

и мы с тобою — жизнь 

неотвратимы. 

Павел Крузенштерн

Вся программа Праздника поэзии тут.

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