Поэт Павел Крузенштерн выступит в Михайловском 3 июня

Поэтические чтения пройдут в рамках 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии. Начало мероприятий в 11:00.

Павел Крузенштерн - авангардный поэт Петербурга, мистик художественного слова, автор целого ряда перформансов и театральных постановок на Новой сцене Александрийского театра, кинотеатра ЛенДок, библиотеки имени Маяковского, участник параллельной программы «MANIFESTA 10», ведущий фестиваля современной поэзии в 2015 и 2016 гг. в Вологде.

Руководитель и организатор крупной поэтической группы «ЛитЧе».

здесь сладкий воздух. полусон. причал

здесь осень разбивается о шпалы

здесь кто-то жил. курил табак. мечтал

стоял маяк у самого начала



у самого начала шелест волн

у самого начала было слово

у самого начала чей-то стон



семь нот, вино, мальчонка

черный ворон



и сердце наполняется огнем

и в авангарде едет колесница

и бабушка зерно несет синицам



старик, глотая ром — стирает сон



в округе — запах тины,

листопад



идет ребенок осенью гонимый



у самого начала нет конца



и мы с тобою — жизнь



неотвратимы.



Павел Крузенштерн

Вся программа Праздника поэзии тут.