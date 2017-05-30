Псковский симфонический оркестр выступит вместе с актером Дмитрием Дюжевым

2 июня в Научно-культурном центре в Пушкинских Горах актер Дмитрий Дюжев представит свой новый поэтический спектакль «Евгений Онегин». Премьера пройдет в рамках открытия 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии. Произведение Великого поэта прозвучит с большой сцены НКЦ под аккомпанемент Псковского симфонического оркестра. Главный дирижер – Эдуард Банько.

В поэтическом моно-спектакле прозвучит музыка русского композитора Прокофьева.

«Подобное исполнение является уникальным. Большинство людей знают и слышали об опере Чайковского «Евгений Онегин», а вот о партитуре Прокофьева к этому произведению не знают даже многие музыканты», - рассказывает главный дирижер оркестра.

Примечательно, что музыка Прокофьева была создана не для оперы, как у Чайковского, а для спектакля. В свое время постановка была запрещена к показу. Партитуру к «Евгению Онегину» Прокофьев написал в 1936 году для постановки Александра Таирова в Камерном театре, приуроченной к столетию со дня гибели Пушкина. Примерно в это же время композитор работал над пушкинским «Борисом Годуновым» для театра Мейерхольда. Однако эти спектакли не увидели свет из-за начавшихся политических гонений и резкой критики нового искусства.

Комитет по делам искусств запретил композитору продолжать работу над музыкой к «Евгению Онегину» и консультировать постановщика спектакля. Как отмечал сам Прокофьев, многие музыкальные идеи из «Евгения Онегина» в дальнейшем нашли воплощение в его опере «Война и мир».

В постановке 2 июня примет участие полный состав псковского оркестра.

«Для Псковского симфонического оркестра участие во Всероссийском Пушкинском Празднике поэзии большая честь, а сотрудничество в рамках проекта с талантливым актером Дмитрием Дюжевым для нашего коллектива большая радость», - говорит Эдуард Банько.

Дирижер также отметил, что подобное исполнение «Евгения Онегина» на сегодняшний день не просто уникальное событие. Работа в этом проекте накладывает на музыкантов большую ответственность.

«Возможно, именно этот концерт поможет зрителю по-новому взглянуть на это гениальное произведение. Ведь многие из нас знакомы с ним только в рамках школьной программы», - отметил дирижер.

Вход на спектакль будет бесплатным по пригласительным билетам, которые можно взять в кассе НЦК и кассе Псковского театра драмы.