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Поэт Владимир Костров приедет на Пушкинский праздник поэзии

26 Мая 2017 - 18:05
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В литературно-поэтических чтениях в рамках 51-го Пушкинского праздника поэзии примет участие поэт Владимир Костров.

Владимир Андреевич Костров - член Союза писателей СССР с 1961 года. Автор более двадцати поэтических сборников. Множество известных авторов создали музыкальные композиции на стихи Владимира Кострова, среди них Вано Мурадели, Александра Пахмутова, Зигмар Лиепиньш, Лора Квинт. Среди исполнителей песен: Сергей Захаров, Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, Анатолий Папанов и другие.

Владимир Костров - председатель Международного Пушкинского комитета и Вице-президент Международного Пушкинского фонда «Классика». Лауреат Государственной премии РСФСР (1987), премии Правительства Российской Федерации в области культуры (2006) и многих других.

Поэтические чтения пройдут 3 июня на Главной сцене Праздничной поляны (село Михайловское).

Вход свободный. Расписание автобусов и подробная афиша событий тут.

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