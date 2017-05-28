В Псковской области с рельсов сошли четыре цистерны с мазутом

В результате инцидента никто не пострадал. Угроза экологической безопасности отсутствует.

- На станции Дно Октябрьской железной дороги произошел сход четырех цистерн грузового поезда, груженных мазутом, в одной из цистерн есть капельная течь. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет, - говорится в сообщении ведомства пресс-службы Октябрьской железной дороги.

Для ликвидации последствий к месту схода направлены восстановительные поезда со станций Псков и Новосокольники, а также пожарный поезд со станции Дно. На Октябрьской железной дороге - филиале ОАО «РЖД» - действует оперативный штаб по координации восстановительных работ.

ЧП произошло 28 мая в 2.25 ночи.