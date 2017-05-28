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Пять площадок будут работать на празднике «Довмонт Псковский»

28 Мая 2017 - 09:06
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Сегодня, 28 мая, с 12:00 до 19:00 на набережной реки Псковы от Кремля до Гельдтовой бани развернется городской исторический праздник «Довмонт Псковский», посвященный 750-летию с начала княжения Довмонта в Пскове. Для жителей и гостей города приготовлено 5 основных площадок.
Начнется исторический праздник в 12:00 торжественным вхождением князя Довмонта с дружиной.
На площадке «Исторический двор» пройдет фестиваль исторической реконструкции, где будут представлены культура, быт, традиции, бои, лучный и стрелочный тиры от псковских клубов «Плесков-Град», «Бор Хейм», «Орден», «Псковская вольница», «Дружина княгини Ольги» и «Чертог Раса».
В «Ремесленном дворе» будут организованы торговые ряды псковских ремесленников (ремесленное производство, мастер-классы, продажа продукции), в «Сытном дворе» гости смогут отведать русскую кухню от ресторана «Hansa».
На площадке «Музыкальный двор» пройдет праздничный концерт. В 12:30 состоится гала-концерт коллективов Городского культурного центра, в 14:30 - награждение победителей конкурса исторического костюма и исторического квеста, а в 15:00 псковское отделение Сообщества поддержки и развития канис-терапии «Наши собаки для жизни» покажет шоу «С любовью к городу». В 16:00 начнется концерт фолк-рок группы «Вольный ветер», в 17:00 выступит фолк-группа «Музыканты ветра», на 17:30 запланирован сольный концерт «Град Небесный» от вокального ансамбля Детской школы искусств, на 18:00 - концерт фольклорного коллектива «Колесо» (Санкт-Петербург).
В рамках «Зрелищного двора» на всей набережной будут работать интерактивные площадки для детей и взрослых.
Кроме того, в течение праздника будет проходить сбор средств на лечении 3-летней псковички Ульяны Шабановой.
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