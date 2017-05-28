Пять площадок будут работать на празднике «Довмонт Псковский»

Сегодня, 28 мая, с 12:00 до 19:00 на набережной реки Псковы от Кремля до Гельдтовой бани развернется городской исторический праздник «Довмонт Псковский», посвященный 750-летию с начала княжения Довмонта в Пскове. Для жителей и гостей города приготовлено 5 основных площадок.

Начнется исторический праздник в 12:00 торжественным вхождением князя Довмонта с дружиной.

На площадке «Исторический двор» пройдет фестиваль исторической реконструкции, где будут представлены культура, быт, традиции, бои, лучный и стрелочный тиры от псковских клубов «Плесков-Град», «Бор Хейм», «Орден», «Псковская вольница», «Дружина княгини Ольги» и «Чертог Раса».

В «Ремесленном дворе» будут организованы торговые ряды псковских ремесленников (ремесленное производство, мастер-классы, продажа продукции), в «Сытном дворе» гости смогут отведать русскую кухню от ресторана «Hansa».

На площадке «Музыкальный двор» пройдет праздничный концерт. В 12:30 состоится гала-концерт коллективов Городского культурного центра, в 14:30 - награждение победителей конкурса исторического костюма и исторического квеста, а в 15:00 псковское отделение Сообщества поддержки и развития канис-терапии «Наши собаки для жизни» покажет шоу «С любовью к городу». В 16:00 начнется концерт фолк-рок группы «Вольный ветер», в 17:00 выступит фолк-группа «Музыканты ветра», на 17:30 запланирован сольный концерт «Град Небесный» от вокального ансамбля Детской школы искусств, на 18:00 - концерт фольклорного коллектива «Колесо» (Санкт-Петербург).

В рамках «Зрелищного двора» на всей набережной будут работать интерактивные площадки для детей и взрослых.

Кроме того, в течение праздника будет проходить сбор средств на лечении 3-летней псковички Ульяны Шабановой.