21 молодое деревце приобретено на средства благотворителей

В рамках озеленения города на улице Юбилейной в Пскове высажена новая аллея шаровидных ив. Двухметровые саженцы заняли свое место вдоль правой стороны магистрали от пересечения с Рижским проспектом до улицы Коммунальной.



Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, 21 молодое деревце приобретено на средства благотворителей: одна из топливных компаний вышла с инициативой озеленить любое общественное пространство Пскова. УГХ инициировало комиссию, в состав которой вошли специалисты отдела благоустройства, управления по градостроительной деятельности, общественники из организации «Псков - зеленый город», заявители. Депутатом Псковской городской Думы по округу №10 Еленой Полонской был предложен участок улицы Юбилейной: «Жители обратились с просьбой о высадке зеленых насаждений вдоль оживленной улицы. В ходе комиссионного выхода на место выяснилось, что на данной территории нет инженерных сетей, не нарушаются градостроительные нормы, старшие близлежащих домов и управляющая организация высадку согласовали». Елена Полонская поблагодарила компанию-благотворителя за социальную ответственность.



Деревья высажены с соблюдением нормативов: отступ от жилых домов - не менее 5 метров, от дороги - 2 метра, от кромки тротуара - 0,7 метра. Новая аллея шаровидных ив будет служить шумозащитной полосой для рядом стоящих домов.