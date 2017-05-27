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Американский органист Айан Квинн даст в Печорах два концерта

27 Мая 2017 - 09:25
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В церкви св. Петра продолжаются концерты органной музыки
27 и 28 мая в церкви св. Петра в Печорах продолжаются концерты органной музыки. Как сообщили «Псковской правде» организаторы концертов, в эти выходные гости увидят выступление американского органиста Айан Квинн. В субботу концерт начнется в 17.00, в воскресенье в 17.30.

Концерты в церкви св. Петра в Печорах проводятся с апреля по октябрь и  осуществляются на пожертвования слушателей. Рекомендуемая сумма от 200 рублей.
 
Собранные средства идут на восстановление уникального инструмента - одного из десяти сохранившихся исторических органов России. Печорский орган – уникальный, создан в стилистических принципах, свойственных органостроению конца XIX – начала ХХ века, то есть по составу регистров и характеру звучания относится к типу немецких романтических органов.
 
Напомним, что всего за пару сезонов органные концерты в Печорах не только прочно вошли в областную афишу мероприятий, но и стали своеобразным брендом всего региона. Попасть на них стараются отовсюду. Список музыкантов, в них участвующих, с каждым разом изумляет и поражает: народные и заслуженные артисты, профессора, лауреаты международных конкурсов.
 
 
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