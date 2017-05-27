Американский органист Айан Квинн даст в Печорах два концерта

В церкви св. Петра продолжаются концерты органной музыки

27 и 28 мая в церкви св. Петра в Печорах продолжаются концерты органной музыки. Как сообщили «Псковской правде» организаторы концертов, в эти выходные гости увидят выступление американского органиста Айан Квинн. В субботу концерт начнется в 17.00, в воскресенье в 17.30.



Концерты в церкви св. Петра в Печорах проводятся с апреля по октябрь и осуществляются на пожертвования слушателей. Рекомендуемая сумма от 200 рублей.



Собранные средства идут на восстановление уникального инструмента - одного из десяти сохранившихся исторических органов России. Печорский орган – уникальный, создан в стилистических принципах, свойственных органостроению конца XIX – начала ХХ века, то есть по составу регистров и характеру звучания относится к типу немецких романтических органов.



Напомним, что всего за пару сезонов органные концерты в Печорах не только прочно вошли в областную афишу мероприятий, но и стали своеобразным брендом всего региона. Попасть на них стараются отовсюду. Список музыкантов, в них участвующих, с каждым разом изумляет и поражает: народные и заслуженные артисты, профессора, лауреаты международных конкурсов.



