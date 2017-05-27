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В субботу в Псковской области ожидаются небольшие дожди

27 Мая 2017 - 00:48
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27 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, сообщает сайт регионального управления МЧС. Температура по области: ночью +4…+9 гр. С., днем +14…+19 гр. С. Ветер северных направлений 3-8 м/сек. Атмосферное давление низкое.
Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.
 
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