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В субботу в Псковской области ожидаются небольшие дожди
27 Мая 2017 - 00:48Главная → Хроника дня
27 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, сообщает сайт регионального управления МЧС. Температура по области: ночью +4…+9 гр. С., днем +14…+19 гр. С. Ветер северных направлений 3-8 м/сек. Атмосферное давление низкое.
Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.
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Хроника дня
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