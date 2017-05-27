Александр Кладько рассказал о «Усвятских шлемоносцах»
21 и 22 июня на большой сцене Псковского театра драмы состоятся премьерные показы спектакля «Усвятские шлемоносцы». Режиссер постановки Александр Кладько рассказал о новой работе.
- Александр Иванович, вы ставите спектакль по повести Носова. Почему именно он?
-Я считаю, что эта повесть очень современная. Там есть тексты, которые не потеряли свою актуальность до сих пор, хотя прошло уже 70 лет. Мы попытались максимально подробно насколько это возможно погрузиться в тот мир, в котором живут персонажи. А это не только война. Это взаимоотношения между мужчиной и женщиной, между детьми и родителями, это традиции. Есть сцены очень пронзительные уже своим повествованием того, как это было.
Мне кажется, это очень важно понять, что мы не «Иваны», незнающие своего родства. Надо знать свои корни, надо гордиться своим языком, своей историей. И в повести всё это есть. И сделано это всё очень тонко, не нарочито, с любовью к тем людям, о которых Носов писал, потому что он сам был из этой среды. Нам важна была жизнь этих людей до и после.
-Герои, декорации, что увидит зритель?
-Мы попытались максимально сохранить текст автора, даже в описании природы, внутреннего монолога. Материал серьёзный. Не каждый театр может поставить этот спектакль. Структурно это очень сложный постановочный проект, хотя внешне он будет простой и лаконичный. Не каждый столичный театр взялся бы за такую работу.
-Спектакль поднимает экзистенциальные темы, тему патриотизма, войны. Для какой аудитории этот спектакль?
-Для меня спектакль – это всегда приглашение к разговору на какую-то тему. Мы её озвучиваем, а дальше люди, которых это волнует, кто к этой теме неравнодушен, приходят к нам, и мы с ними общаемся. Я надеюсь, что у этого спектакля будет свой зритель, свои почитатели, что его будут любить, и у него будет долгая жизнь.
-В каком жанре эта постановка?
-Как говорили классики, все жанры хороши, кроме скучного. Скучно не будет точно! Я вам обещаю!
Беседовала Лариса Захарова
Билеты на спектакль уже поступили в продажу. Премьерные показы приурочены к памятной дате – дню, когда началась Великая Отечественная война.
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