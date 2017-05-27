Подведены итоги первенства Псковской области по женскому футболу

24 мая в Порхове состоялось первенство Псковской области по футболу среди девушек 2002-2003 годов рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту.

По итогам выступления в соревнованиях 1 место заняла команда Бежаницкого района, 2 место – команда Порховского района и 3 место – команда Дедовического района.