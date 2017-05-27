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Подведены итоги первенства Псковской области по женскому футболу

26 Мая 2017 - 12:44
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24 мая в Порхове состоялось первенство Псковской области по футболу среди девушек 2002-2003 годов рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту.

По итогам выступления в соревнованиях 1 место заняла команда Бежаницкого района, 2 место – команда Порховского района и 3 место – команда Дедовического района.

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