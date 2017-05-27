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На Пушкинский праздник поэзии отвезут за 200 рублей

26 Мая 2017 - 12:42
Главная → Хроника дня
3 июня на Всероссийский Пушкинский праздник поэзии на междугородных автобусных маршрутах №№ 505, 509 «Псков – Великие Луки через Новоржев»; 685 «Новоржев – Псков через Пушкинские Горы» 974 «Бежаницы – Санкт-Петербург» устанавливается стоимость проезда от Пскова до Пушкинских гор –200 рублей в прямом и обратном направлениях.

Информация предоставлена ГППО «Псковпассажиравтотранс».
Комментарии: 2
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Комментарии

ВАЛЕНТИНА
26 Мая 2017 - 15:40
...ОЧЕНЬ своевременное РЕШЕНИЕ для народа!!!!!!!!!!
Анонимный
26 Мая 2017 - 15:43
... а в ИЗБОРСК!... слабо....???... сделать поездку....
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