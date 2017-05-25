Как Автоплатеж ГИБДД поможет сохранить ваши деньги
Современный мир диктует свои правила: ты должен быть быстрым и маневренным, чтобы встроиться в информационный поток. Но есть еще и другой поток – транспортный, и порой в спешке мы совершаем ошибки, за которые расплачиваемся рублем.
Многие знают о том, что при оплате штрафа в первые 20 дней ГИБДД представляет скидку в размере 50% от суммы штрафа. Оперативно отследить и погасить его нажатием одной кнопки позволяет сервис Сбербанка Автоплатеж ГИБДД.
Сегодня в рамках проекта «Диалог с экспертом» на распространенные вопросы ответит сотрудник банка Григорий Бомейко.
- В чем преимущество Автоплатежа перед другими способами оплаты?
- Автоплатеж в случае с оплатой штрафов ГИБДД – это еще и выгодный инструмент, так как Вы не пропустите 50% скидку. Многие люди пока еще живут по-старинке, предпочитая дождаться квитанцию и оплатить ее в офисе банка или на почте. На ожидание уходит время, и льготный период может быть упущен. Сбербанк предлагает такой инструмент как Автоплатеж –быстрый, удобный помощник, который позволяет не забивать себе голову квитанциями, которые нужно оплатить.
Только за первые 4 месяца 2017 года клиенты Псковского отделения воспользовались услугой Автоплатеж более 1 тыс. раз. По сравнению с прошлым годом среднемесячное количество Автоплатежей выросло более чем на 25%. Это говорит о том, что все большее количество людей выбирает цифровые сервисы.
- Как это работает?
- Допустим, Вы хотите раз в неделю получать смс от банка о наличии возможных штрафов, поскольку можете даже и не знать, что нарушили правила.
Итак, Вы сами или с помощью специалистов банка подключаете Автоплатеж и устанавливаете отчетный день – понедельник. Теперь каждый понедельник система будет проверять наличие у вас штрафов (или их отсутствие) и присылать Вам отчет. Удобно, не правда ли? Вопросом своевременной оплаты займется ваш помощник – Автоплатеж. С ним Вы будете чувствовать себя защищенным.
- А если я сейчас не готов платить штраф?
- Чаще всего люди боятся, что Автоплатеж спишет деньги самостоятельно вне зависимости от их желания. Это не так. Вы можете отклонить списание денежных средств, отправив код отмены, указанный в исходном сообщении. Автоплатеж не будет напоминать о долге каждый день. В следующий раз смс побеспокоит Вас только в установленный день отчета, снова предлагая оплатить имеющийся штраф.
Кстати, по Автоплатежу минимальная комиссия - 1% от суммы платежа. А подключение вообще бесплатное.
Подробности — на официальном сайте Банка – www.sberbank.ru. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Как Автоплатеж ГИБДД поможет сохранить ваши деньги16:07
- Началась ярмарка-продажа абонементов нового филармонического сезона14:14
- Продолжается приём заявок на курс актерского мастерства в Пскове от РГИСИ24.05, 17:24
- Сурганова и Оркестр даст бесплатный концерт в Пушгорах24.05, 17:23
- С 1 июня проезд на автобусе в Пскове будет стоить 22 рубля24.05, 10:28
- На последнем звонке псковских выпускников будет развлекать «Космодром»24.05, 10:18
- Псковская область номинирована на премию National Geographic24.05, 10:02
- В Острове силовики соревновались в служебном двоеборье24.05, 09:59
- Внедорожные покатушки устроят в «Глухом Бору» 10 июня23.05, 17:23
- Пассажирка псковского автобуса получила травму23.05, 16:11
- В Псковской области задержали белорусского преступника23.05, 16:11
- Зрители концерта в Зеленом театре смогут подпевать юным артистам23.05, 14:05
- На 40 минут перекроют центр Пскова ради последнего звонка23.05, 13:57
- Инфляция в России замедлилась до 4,1%23.05, 13:21
- На дороги Псковской области потратят более 4 млрд рублей23.05, 12:44
- Программу «Соловьиной ночи» озвучили псковичам23.05, 12:33
- Довмонт Псковский: Каким будет праздник в 2017 году23.05, 12:32
- На Всероссийском конкурсе «Новая звезда» Псковскую область представит великолучанка23.05, 11:58
- В Пскове на асфальте появились надписи о ВИЧ23.05, 11:49
- Псков переименовали в Которск23.05, 11:05
Лидеры обсуждений
- Псковский гектар вместо дальневосточного
- Родители против закрытия девятилетки в Порховском районе
- Как получить льготы на поезд Псков – Санкт-Петербург
- Гидрошалман-2
- Кто пишет такие законы
- Великие Луки удивили всю область, придумав свой особенный туристический маршрут
- Модная революция. Перезагрузка: Вдохнуть жизнь
- Александр Питиримов: Изобретать колесо не будем
- Валидаторы убрать, уволенных вернуть
- Как попасть в новую школу жителям улиц Венской и Балтийской